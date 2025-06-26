Опытные хозяйки никогда не выбрасывают чесночные стрелки, ведь знают, как превратить их в аппетитный деликатес. Даже элементарная намазка заиграет новыми красками, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Smachno.ua.
Будет интересно Это вкуснее котлет и даже шашлык: отбивные с начинкой, которые хоть на праздник подавай
Рецепт пасты из чесночных стрелок
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 500 граммов чесночных стрелок;
– 1 чайная ложка соли;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– сок половины лимона;
– укроп по вкусу;
– черный перец по вкусу.
Приготовление:
В чашу блендера выложите зелень, промытые чесночные стрелки и оливковое масло. Взбивайте до образования однородной массы.
Добавьте соль, перец и немного свежего лимонного сока, после чего еще раз хорошо перемешайте.
Готовую смесь подавайте на хрустящих гренках или кусочках подрумяненного багета.
Приятного аппетита!
Наслаждение на целый год: как закрутить кабачки с кетчупом чили.