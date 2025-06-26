Опытные хозяйки никогда не выбрасывают чесночные стрелки, ведь знают, как превратить их в аппетитный деликатес. Даже элементарная намазка заиграет новыми красками, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Smachno.ua.

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Рецепт пасты из чесночных стрелок

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов чесночных стрелок;

– 1 чайная ложка соли;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– сок половины лимона;

– укроп по вкусу;

– черный перец по вкусу.

Приготовление:

В чашу блендера выложите зелень, промытые чесночные стрелки и оливковое масло. Взбивайте до образования однородной массы. Добавьте соль, перец и немного свежего лимонного сока, после чего еще раз хорошо перемешайте. Готовую смесь подавайте на хрустящих гренках или кусочках подрумяненного багета.

Приятного аппетита!

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