Досвідчені господині ніколи не викидають часникові стрілки, адже знають, як перетворити їх на апетитний делікатес. Навіть елементарна намазка заграє новими барвами, розповідає 24 Канал з посиланням на Smachno.ua.

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Рецепт пасти з часникових стрілок

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів часникових стрілок;

– 1 чайна ложка солі;

– 3 столові ложки оливкової олії;

– сік половини лимона;

– кріп до смаку;

– чорний перець до смаку.

Приготування:

У чашу блендера викладіть зелень, промиті часникові стрілки та оливкову олію. Збивайте до утворення однорідної маси. Додайте сіль, перець і трохи свіжого лимонного соку, після чого ще раз добре перемішайте. Готову суміш подавайте на хрустких грінках або шматочках підрум'яненого багета.

Смачного!

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