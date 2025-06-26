Досвідчені господині ніколи не викидають часникові стрілки, адже знають, як перетворити їх на апетитний делікатес. Навіть елементарна намазка заграє новими барвами, розповідає 24 Канал з посиланням на Smachno.ua.

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Рецепт пасти з часникових стрілок

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 500 грамів часникових стрілок;
– 1 чайна ложка солі;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– сік половини лимона;
– кріп до смаку;
– чорний перець до смаку.

Приготування:

  1. У чашу блендера викладіть зелень, промиті часникові стрілки та оливкову олію. Збивайте до утворення однорідної маси.

  2. Додайте сіль, перець і трохи свіжого лимонного соку, після чого ще раз добре перемішайте.

  3. Готову суміш подавайте на хрустких грінках або шматочках підрум'яненого багета.

Смачного!

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