Не шарлоткою єдиною: 3 смачних страви з яблуками на Спаса
- Яблучний Спас – це привід зібратися родиною і скуштувати тематичну випічку з яблук.
- Кожен може приготувати смаколик з яблуком на свій смак.
Яблучний Спас – чудова нагода зібрати рідних та близьких за одним столом. А смакувати найкраще тематичну випічку з яблук, яка допоможе створити незабутню атмосферу.
Шарлотка – далеко не єдина опція яблучного смаколика, з яким ви зможете гідно відсвяткувати Спаса. 24 Канал пропонує три переписи від порталу "Скарбниця рецептів" – обирайте те, що вам до смаку, та насолоджуйтеся часом з рідними.
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Що приготувати з яблук на Спаса?
Рецепт яблучного пирога
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
крамбл:
– 80 грамів цукру;
– 50 грамів вершкового масла;
– 100 грамів пшеничного борошна;
пиріг:
– 5 яблук;
– 200 мілілітрів молока;
– 50 грамів родзинок;
– 50 грамів горіхів;
– половина лимона;
– 2 курячих яйця;
– 150 грамів цукру;
– 70 грамів пшеничного борошна;
– 5 грамів розпушувача для тіста;
– ванільний цукор.
Приготування:
- Змішайте охолоджене вершкове масло з борошном і цукром. Замішуйте швидко, щоб масло залишалося твердим.
- Очистьте яблука від шкірки, розріжте навпіл і наріжте тонкими скибками. Додайте подрібнені горіхи, улюблені сухофрукти, цедру та сік лимона.
- В окремій мисці змішайте молоко, два яйця, цукор, ваніль, борошно і розпушувач. Вилийте суміш до яблук і ретельно перемішайте.
- Форму для випікання застеліть пергаментним папером. На дно викладіть половину крихти з масла, борошна і цукру. Зверху рівномірно розподіліть яблучно-тістову масу, а потім посипте залишком крамбла.
- Випікайте при 180 градусах 60 – 80 хвилин, до золотистої скоринки.
Рецепт яблучного тарта
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
тісто:
– 250 грамів борошна;
– 125 грамів холодного вершкового масла;
– 1 сире яйце;
– 50 грамів цукру;
– 50 грамів холодної води;
– дрібка солі;
крем:
– 250 грамів вершків жирністю 30 – 33%;
– 1 сире яйце;
– 2 сирих жовтки;
– 50 – 70 г цукру;
– 2 ложки кукурудзяного крохмалю.
для "троянд":
– 4 – 5 червоних яблук.
Приготування:
- Для основи з’єднайте борошно з охолодженим вершковим маслом, натертим на великій тертці. Розітріть суміш руками до утворення масляної крихти.
- Окремо змішайте воду, яйце, дрібку солі та трохи цукру. Влийте цю суміш у крихту й замісіть м’яке тісто.
- Загорніть тісто між двома листами пергаменту і розкачайте у тонкий пласт. Покладіть у холодильник десь на 60 хвилин.
- Тим часом приготуйте крем: змішайте всі компоненти в сотейнику. Варіть на слабкому вогні, постійно помішуючи віничком, поки маса не загусне. Зніміть з плити та перелийте у миску для охолодження.
- Розріжте яблука навпіл, приберіть серцевину й наріжте дуже тонкими скибками. Перекладіть їх на тарілку і поставте в мікрохвильову піч на 1 – 2 хвилини, щоб стали м’якими. Згорніть з цих скибочок "троянди".
- Охолоджене тісто швидко розкачайте до товщини близько 3 мм. Перенесіть у змащену маслом форму. На дні зробіть проколи виделкою.
- Випікайте корж 15 хвилин при температурі 190 градусів. Потім вилийте на нього крем, а зверху красиво викладіть яблучні "троянди".
- Поверніть тарт у духовку ще на 15 хвилин, але зменшіть температуру до 150 – 160 градусів.
Рецепт штруделя з яблуками
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– – 250 грамів борошна;
– 100 грамів води;
– дрібка солі;
– 20 грамів олії;
– 1 яйце куряче;
– 500 грамів яблук;
– 50 грамів цукру;
– 1/2 лимона;
– 50 грамів вершкового масла;
– 100 грамів панірувальних сухарів;
– 70 грамів родзинок;
– ром або коньяк.
Приготування:
- Борошно просійте, додайте сіль, яйце, теплу воду та олію. Замісіть гладке тісто. Сформуйте кульку, натріть олією і залиште на 30 хвилин.
- Рушник посипте борошном та розкачайте тісто у прямокутник.
- Яблука почистіть та дрібно наріжте. Змішайте з іншими інгредієнтами для начинки. Тушкуйте, поки вода не випарується.
- Начинку викладіть на край тіста, за бажанням додайте родзинки. Обережно загорніть рулет та защипніть краї.
- Перекладіть штрудель на деко, змащуємо вершковим маслом і випікаємо при 180 градусах до золотистої скоринки.
- Перед подачею посипте пудрою.
Смачного!
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