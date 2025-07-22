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22 липня, 11:46
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Ціла гора коржиків "з нічого": з цим рецептом ви нагодуєте всю сімʼю майже без витрат

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Коржики з начинкою можна приготувати з простих інгредієнтів, які зазвичай є вдома.
  • Для приготування потрібно борошно, сіль, олія, гаряча вода, яйця, зелена цибуля та сіль.

Коржики з начинкою – справжня знахідка, коли в холодильнику немає абсолютно нічого. Прості інгредієнти, кілька хвилин – і на столі вже парує ароматна й ситна страва.

Коли часу обмаль, а холодильник майже пустий, ці коржики стануть справжнім порятунком. Для них потрібні інгредієнти, які точно є у вашому холодильнику, а рідні не залишать від них навіть найменшого шматочка, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

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Як приготувати коржики з начинкою з простих інгредієнтів? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8 – 10 коржиків

Інгредієнти
– 500 грамів борошна;
– дрібка солі;
– 15 мілілітрів олії;
– 250 мілілітрів гарячої води;
начинка: 
– 6 яєць;
– пучок зеленої цибулі;
– 1 столова ложка олії;
– сіль до смаку.

Приготування

  1. До борошна додаємо сіль та олію, поволі вливаємо гарячу воду та замішуємо тісто. Відставляємо на 20 – 30 хвилин.
  2. Яйця збиваємо та смажимо. Дрібно нарізаємо омлет та інші інгредієнти для начинки. 
  3. Тісто ділимо на 8 – 10 рівних частин і залишаємо ще на 10 хвилин. 
  4. Кожну частинку розкачуємо в смужку. Викладаємо начинку, защипуємо краї та складаємо равлика. Потім приплескуємо його качалкою, щоб вийшли паляничка. 
  5. Обсмажуємо до золотистого кольору. 

Смачного!

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