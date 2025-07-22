Ціла гора коржиків "з нічого": з цим рецептом ви нагодуєте всю сімʼю майже без витрат

Коржики з начинкою – справжня знахідка, коли в холодильнику немає абсолютно нічого. Прості інгредієнти, кілька хвилин – і на столі вже парує ароматна й ситна страва.

Коли часу обмаль, а холодильник майже пустий, ці коржики стануть справжнім порятунком. Для них потрібні інгредієнти, які точно є у вашому холодильнику, а рідні не залишать від них навіть найменшого шматочка, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке". Не пропустіть Талія та рідні уклінно подякують: оладки-сирники з кабачками, які хоч кожен день готуй Як приготувати коржики з начинкою з простих інгредієнтів? Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8 – 10 коржиків Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– дрібка солі;

– 15 мілілітрів олії;

– 250 мілілітрів гарячої води;

начинка:

– 6 яєць;

– пучок зеленої цибулі;

– 1 столова ложка олії;

– сіль до смаку. Приготування: До борошна додаємо сіль та олію, поволі вливаємо гарячу воду та замішуємо тісто. Відставляємо на 20 – 30 хвилин. Яйця збиваємо та смажимо. Дрібно нарізаємо омлет та інші інгредієнти для начинки. Тісто ділимо на 8 – 10 рівних частин і залишаємо ще на 10 хвилин. Кожну частинку розкачуємо в смужку. Викладаємо начинку, защипуємо краї та складаємо равлика. Потім приплескуємо його качалкою, щоб вийшли паляничка. Обсмажуємо до золотистого кольору. Смачного! Краща за ікру: дешева намазка за 2 хвилини.