Коли часу обмаль, а холодильник майже пустий, ці коржики стануть справжнім порятунком. Для них потрібні інгредієнти, які точно є у вашому холодильнику, а рідні не залишать від них навіть найменшого шматочка, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".
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Як приготувати коржики з начинкою з простих інгредієнтів?
- Час: 1 година
- Порцій: 8 – 10 коржиків
Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– дрібка солі;
– 15 мілілітрів олії;
– 250 мілілітрів гарячої води;
начинка:
– 6 яєць;
– пучок зеленої цибулі;
– 1 столова ложка олії;
– сіль до смаку.
Приготування:
- До борошна додаємо сіль та олію, поволі вливаємо гарячу воду та замішуємо тісто. Відставляємо на 20 – 30 хвилин.
- Яйця збиваємо та смажимо. Дрібно нарізаємо омлет та інші інгредієнти для начинки.
- Тісто ділимо на 8 – 10 рівних частин і залишаємо ще на 10 хвилин.
- Кожну частинку розкачуємо в смужку. Викладаємо начинку, защипуємо краї та складаємо равлика. Потім приплескуємо його качалкою, щоб вийшли паляничка.
- Обсмажуємо до золотистого кольору.
Смачного!
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