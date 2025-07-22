Когда времени мало, а холодильник почти пустой, эти лепешки станут настоящим спасением. Для них нужны ингредиенты, которые точно есть в вашем холодильнике, а родные не оставят от них даже малейшего кусочка, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".
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Как приготовить лепешки с начинкой из простых ингредиентов?
- Время: 1 час
- Порций: 8 – 10 лепешек
Ингредиенты:
– 500 граммов муки;
– щепотка соли;
– 15 миллилитров растительного масла;
– 250 миллилитров горячей воды;
начинка:
– 6 яиц;
– пучок зеленого лука;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- К муке добавляем соль и масло, медленно вливаем горячую воду и замешиваем тесто. Отставляем на 20 – 30 минут.
- Яйца взбиваем и жарим. Мелко нарезаем омлет и другие ингредиенты для начинки.
- Тесто делим на 8 – 10 равных частей и оставляем еще на 10 минут.
- Каждую частичку раскатываем в полоску. Выкладываем начинку, защипываем края и складываем улитку. Затем прихлопываем ее скалкой, чтобы получились лепешки.
- Обжариваем до золотистого цвета.
Приятного аппетита!
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