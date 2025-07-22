Когда времени мало, а холодильник почти пустой, эти лепешки станут настоящим спасением. Для них нужны ингредиенты, которые точно есть в вашем холодильнике, а родные не оставят от них даже малейшего кусочка, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".

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Как приготовить лепешки с начинкой из простых ингредиентов?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8 – 10 лепешек

Ингредиенты:

– 500 граммов муки;

– щепотка соли;

– 15 миллилитров растительного масла;

– 250 миллилитров горячей воды;

начинка:

– 6 яиц;

– пучок зеленого лука;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– соль по вкусу.

Приготовление:

К муке добавляем соль и масло, медленно вливаем горячую воду и замешиваем тесто. Отставляем на 20 – 30 минут. Яйца взбиваем и жарим. Мелко нарезаем омлет и другие ингредиенты для начинки. Тесто делим на 8 – 10 равных частей и оставляем еще на 10 минут. Каждую частичку раскатываем в полоску. Выкладываем начинку, защипываем края и складываем улитку. Затем прихлопываем ее скалкой, чтобы получились лепешки. Обжариваем до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

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