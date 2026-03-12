Коли вдома є лаваш і фарш: як приготувати ситний бургер у лаваші на сніданок

Коли зранку потрібна ситна страва без довгого приготування, лаваш легко виручає. Достатньо кількох простих продуктів, щоб за кілька хвилин отримати гарячий сніданок із м’ясом і овочами.

У цьому варіанті лаваш одночасно замінює булку і тісто. Усередині – соковитий фарш, сир, свіжі овочі та соус, тому страва виходить схожою на домашній бургер, але готується значно швидше, повідомляє Oboz.

Як приготувати бургер в лаваші?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 тортильї або 2 листи лаваша;

– 300 грамів фаршу;

– сіль до смаку;

– перець до смаку;

– 100 грамів плавленого сиру;

– 1 помідор;

– 1 огірок;

– 1 невелика цибулина;

– 2 – 3 столові ложки соусу;

– кілька листків салату.

Апетитна закуска / Колаж 24 Каналу

Приготування:

На кожну тортилью або лист лаваша рівномірно розподіліть шар фаршу, попередньо посоленого й приправленого перцем. Викладіть на розігріту сковороду стороною з фаршем донизу й обсмажте до готовності м’яса. Потім зверху додайте плавлений сир, щоб він почав плавитися від тепла. Після цього викладіть нарізаний помідор, огірок, тонкі скибочки цибулі, полийте соусом і додайте листя салату. Складіть навпіл або щільно загорніть, після чого подавайте гарячим.

Як приготувати лаваш вдома?

Для приготування лаваша знадобляться 200 мілілітрів окропу, 350 грамів борошна, 1 чайна ложка солі без гірки та 2 столові ложки олії. Із цих продуктів потрібно замісити тісто – вручну або за допомогою комбайна, пише РБК Україна.

Коли воно стане теплим і однорідним, його слід загорнути в пакет і залишити щонайменше на 30 хвилин, хоча можна дати й більше часу – до 1 – 2 годин. Після цього тісто ділять на 8 частин. Кожну частину тонко розкачують і одразу викладають на добре розігріту суху пательню. Вогонь має бути не надто сильним, а трохи меншим за максимальний.

Лаваш підсмажують з обох боків, перевертаючи лопаткою. Щойно він буде готовий, його кладуть на тарілку і щедро змащують пензликом теплою водою – приблизно по 2 чайні ложки на кожен. Одразу після цього тарілку потрібно повністю накрити пакетом, щоб лаваш не контактував з повітрям. Саме так він залишатиметься м’яким і не пересохне.

Зберігати готовий лаваш також варто в пакеті. Харчову плівку для цього теж можна використовувати, але між нею і лавашем має залишатися трохи повітря, тому пакет у такому разі зручніший. За такого способу зберігання лаваш залишається м’яким навіть на четвертий день.

