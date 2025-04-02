Усі зазиратимуть у ваш кошик: запікаємо ароматну шинку в медовій глазурі на Пасху

Великдень – велике свято, під час якого все повинно бути ідеальним. З цим рецептом м'яса ви можете бути певними, що ваш кошик не залишиться непоміченим, а про ваш святковий стіл говоритимуть ще довго.

Соковите м'ясо у медовій глазурі – від самої думки про нього хочеться, аби Великдень настав якомога швидше. 24 Канал рекомендує обов'язково зберегти цей рецепт від порталу "Шуба" – ви самі здивуєтеся, який шедевр здатні створити!

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Рецепт шинки на Великдень

Час : 1 година 45 хвилин

: 1 година 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм шинки;

– 30 мілілітрів меду;

– 15 мілілітрів соку лимона;

– 10 грамів кукурудзяного крохмалю;

– улюблені спеції до смаку;

– сіль, перець та зелень до смаку.

Приготування:

Зробіть на шинці хрестоподібні надрізи, поперчіть і запікайте в духовці при 180 градусів протягом години. Тим часом приготуйте глазур, змішавши мед, лимонний сік та спеції, доведіть до кипіння, загустіть крохмалем. Полийте шинку соусом і запікайте ще півгодини, поливаючи соком з дека кожні 10 хвилин. Готову шинку подавайте, нарізавши скибками та прикрасивши зеленню.

Смачного!

Ви чекатимете перекусу як свята: елементарна намазка, чреез яку зникає весь хліб.