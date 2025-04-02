Усі зазиратимуть у ваш кошик: запікаємо ароматну шинку в медовій глазурі на Пасху
Великдень – велике свято, під час якого все повинно бути ідеальним. З цим рецептом м'яса ви можете бути певними, що ваш кошик не залишиться непоміченим, а про ваш святковий стіл говоритимуть ще довго.
Соковите м'ясо у медовій глазурі – від самої думки про нього хочеться, аби Великдень настав якомога швидше. 24 Канал рекомендує обов'язково зберегти цей рецепт від порталу "Шуба" – ви самі здивуєтеся, який шедевр здатні створити!
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Рецепт шинки на Великдень
- Час: 1 година 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм шинки;
– 30 мілілітрів меду;
– 15 мілілітрів соку лимона;
– 10 грамів кукурудзяного крохмалю;
– улюблені спеції до смаку;
– сіль, перець та зелень до смаку.
Приготування:
- Зробіть на шинці хрестоподібні надрізи, поперчіть і запікайте в духовці при 180 градусів протягом години.
- Тим часом приготуйте глазур, змішавши мед, лимонний сік та спеції, доведіть до кипіння, загустіть крохмалем.
- Полийте шинку соусом і запікайте ще півгодини, поливаючи соком з дека кожні 10 хвилин.
- Готову шинку подавайте, нарізавши скибками та прикрасивши зеленню.
Смачного!
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