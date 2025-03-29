29 березня, 10:12
Дітям – радість, вам – приємна ностальгія: готуємо знамениту "шипучку" з 90-х
Колись газовані напої були не такими доступними, як зараз. Однак ніхто не збирався впадати у відчай – "шипучку" робили власними руками!
Колись цей напій був легенарним, але через доступність газованих напоїв про нього почали забувати. Втім, він досі актуальний, ви можете додавати улюблені фрукти та ягоди і берегти дітей від надмірного цукру, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смак".
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Рецепт "шипучки" з 90-х
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 250 мілілітрів води;
– 1/2 столової ложки соди;
– 1/2 столової ложки оцту.
Приготування:
- У склянку з водою вливаємо оцет. Можна змінити його лимонною кислотою, вона менш агресивною для слизової шлунка.
- Додаємо в склянку соду і швидко перемішуємо.
- Чекаємо, поки закінчиться реакція – і "шипучка" готова!
Смачного!
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