Дітям – радість, вам – приємна ностальгія: готуємо знамениту "шипучку" з 90-х

Колись газовані напої були не такими доступними, як зараз. Однак ніхто не збирався впадати у відчай – "шипучку" робили власними руками!

Колись цей напій був легенарним, але через доступність газованих напоїв про нього почали забувати. Втім, він досі актуальний, ви можете додавати улюблені фрукти та ягоди і берегти дітей від надмірного цукру, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смак".

До теми Ви забудете про газовані напої: готуємо березовий сік з "Фантою" – в захваті навіть дорослі

Рецепт "шипучки" з 90-х

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 250 мілілітрів води;

– 1/2 столової ложки соди;

– 1/2 столової ложки оцту.

Приготування:

У склянку з водою вливаємо оцет. Можна змінити його лимонною кислотою, вона менш агресивною для слизової шлунка. Додаємо в склянку соду і швидко перемішуємо. Чекаємо, поки закінчиться реакція – і "шипучка" готова!

Смачного!

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