У стилі брауні: готуємо американське шоколадне печиво з мигдалем
Чимало страв виникли у США, й одна з таких – класичне шоколадне печиво з подрібненим мигдалем. Ця випічка просто фантастично смачна.
Шоколадно-мигдальне печиво пропонує унікальну текстуру, яка відрізняє його від типових сухих рецептів – у нього м'яка, схожа на брауні, внутрішня структура. Ці ласощі не лише смачні, але й прості у приготуванні, пише 24 Канал з посиланням на Дім.
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Шоколадне печиво з мигдалем
- Час: 30 хвилин
- Порції: 10 – 12
Інгредієнти:
– 200 грамів борошна;
– 2 яйця;
– 1/2 чайної ложки розпушувача;
– 100 грамів вершкового масла;
– 3 столові ложки какао-порошку;
– плитка молочного шоколаду;
– 150 грамів цукру;
– 30 – 50 грамів очищеного мигдалю;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– дрібка солі.
Приготування:
- Змішайте всі складники тіста для печива.
- Мигдаль подрібніть і насипте у тісто.
- Шоколад наріжте на шматки й також додайте у тісто. Покладіть його у холодильник на 30 хвилин.
- Дістаньте тісто, сформуйте печиво і випікайте 15 хвилин при температурі 180 градусів.
- Розтопіть шоколад на водяній бані й полийте печиво.
Смачного!
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