Укр Рус
Новини Смачно Випічка і десерти У стилі брауні: готуємо американське шоколадне печиво з мигдалем
24 березня, 15:55
2

У стилі брауні: готуємо американське шоколадне печиво з мигдалем

Марта Касіянчук

Чимало страв виникли у США, й одна з таких – класичне шоколадне печиво з подрібненим мигдалем. Ця випічка просто фантастично смачна.

Шоколадно-мигдальне печиво пропонує унікальну текстуру, яка відрізняє його від типових сухих рецептів – у нього м'яка, схожа на брауні, внутрішня структура. Ці ласощі не лише смачні, але й прості у приготуванні, пише 24 Канал з посиланням на Дім.

Читайте також Десерт, який любили всі діти "тих часів": рецепт тієї самої шоколадної ковбаси з 90-х

Шоколадне печиво з мигдалем

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 10 – 12

Інгредієнти:
– 200 грамів борошна;
– 2 яйця;
– 1/2 чайної ложки розпушувача;
– 100 грамів вершкового масла;
– 3 столові ложки какао-порошку;
– плитка молочного шоколаду;
– 150 грамів цукру;
– 30 – 50 грамів очищеного мигдалю;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– дрібка солі.

Приготування:

  1. Змішайте всі складники тіста для печива.
     
  2. Мигдаль подрібніть і насипте у тісто.
     
  3. Шоколад наріжте на шматки й також додайте у тісто. Покладіть його у холодильник на 30 хвилин.
     
  4. Дістаньте тісто, сформуйте печиво і випікайте 15 хвилин при температурі 180 градусів.
     
  5. Розтопіть шоколад на водяній бані й полийте печиво.

Смачного!

Теж приготуйте:  мафіни з ягодами, що тануть в роті.