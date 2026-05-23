Вам не повірять, що ви зробили ці цукерки самі: копійчаний десерт, якому позаздрять кондитери

Мати у холодильнику щось солоденьке – це завжди гарна ідея. Ці цукерки виглядають як з картинки, а смакують ще краще!

Цукерки не обовʼязково купувати у магазині або кондитерській – ви здатні самі створити шедевр без зайвих зусиль. А головне – з копійчаних та простих інгредієнтів, розповідає yanni.cooking. Як легко приготувати цукерки вдома? Інгредієнти:

– 2 стиглі банани;

– 2 склянки кокосової стружки;

– 100 грамів шоколаду;

– 1 чайна ложка кокосової олії або вершкового масла. Шедевр за лічені хвилини: дивіться відео Приготування: Ретельно розімніть банани виделкою до стану пюре, після чого з'єднайте отриману масу з кокосовою стружкою і сформуйте з цього еластичного тіста невеликі акуратні кульки. В окремій ємності розтопіть шоколад разом із кокосовою олією, повністю занурте кожну цукерку в отриману глянцеву глазур, викладіть на тарілку та відправте в холодильник на пів години до повного застигання.