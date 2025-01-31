Гості благатимуть рецепт: неймовірно ніжний шоколадний чизкейк від переможниці "МастерШеф"
Чизкейк – десерт, яким насолоджуються в усьому світі, продовжує підкорювати ласунів своєю ніжною текстурою. Його приготування досить просте, а результат щоразу дивує смакові рецептори.
Традиційно, цей десерт готується з пісочної основи та начинки, до складу якої обов'язково входить сир. 24 Канал з посиланням на переможницю 14-го сезону "МастерШеф" Наталку Нікішину ділиться рецептом шоколадного чизкейка.
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Шоколадний чизкейк – рецепт
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти для начинки:
– 350 грамів шоколадного крем-чізу;
– 2 чайні ложки цукрової пудри;
– 40 мілілітрів вершків 33%;
– 1 яйце та 1 жовток.
Для тіста:
– 300 грамів борошна;
– 200 грамів вершкового масла;
– 100 грамів цукрової пудри.
Як приготувати шоколадний чизкейк: дивіться відео
Приготування:
- Для тіста в борошно додайте цукрову пудру та шматки холодного вершкового масла. Почніть перетирати разом – заміс тіста займе приблизно 10 хвилин.
- Загорніть тісто в харчову плівку й покладіть в холодильник.
- До шоколадного крем-чізу додайте цукрову пудру та яйце. Ретельно перемішайте й наприкінці введіть вершки. Доведіть до однорідності.
- Тісто розкачайте між двома листами пергаменту. На дно форми покладіть пергамент. Розкачане тісто викладіть у форму та сформуйте дно і бокові сторони. Виделкою зробіть отвори.
- Вилийте шоколадну масу у форму та поставте випікатися в розігрітій до 180 градусів духовці на 50 хвилин.
- Готовий шоколадний чизкейк поставте на стабілізацію в холодильник на ніч.
Смачного!
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