УКР РУС
31 січня 2025, 17:30
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Гості благатимуть рецепт: неймовірно ніжний шоколадний чизкейк від переможниці "МастерШеф"

Марта Касіянчук

Чизкейк – десерт, яким насолоджуються в усьому світі, продовжує підкорювати ласунів своєю ніжною текстурою. Його приготування досить просте, а результат щоразу дивує смакові рецептори.

Традиційно, цей десерт готується з пісочної основи та начинки, до складу якої обов'язково входить сир. 24 Канал з посиланням на переможницю 14-го сезону "МастерШеф" Наталку Нікішину ділиться рецептом шоколадного чизкейка.

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Шоколадний чизкейк – рецепт

  • Час: 1 година 15 хвилин
  • Порції: 6 – 8

Інгредієнти для начинки:
– 350 грамів шоколадного крем-чізу;
– 2 чайні ложки цукрової пудри;
– 40 мілілітрів вершків 33%;
– 1 яйце та 1 жовток.

Для тіста: 
– 300 грамів борошна;
– 200 грамів вершкового масла;
– 100 грамів цукрової пудри.

Як приготувати шоколадний чизкейк: дивіться відео

Приготування:

  1. Для тіста в борошно додайте цукрову пудру та шматки холодного вершкового масла. Почніть перетирати разом – заміс тіста займе приблизно 10 хвилин.
  2. Загорніть тісто в харчову плівку й покладіть в холодильник.
     
  3. До шоколадного крем-чізу додайте цукрову пудру та яйце. Ретельно перемішайте й наприкінці введіть вершки. Доведіть до однорідності.
     
  4. Тісто розкачайте між двома листами пергаменту. На дно форми покладіть пергамент. Розкачане тісто викладіть у форму та сформуйте дно і бокові сторони. Виделкою зробіть отвори.
     
  5. Вилийте шоколадну масу у форму та поставте випікатися в розігрітій до 180 градусів духовці на 50 хвилин.
     
  6. Готовий шоколадний чизкейк поставте на стабілізацію в холодильник на ніч.

Смачного!

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