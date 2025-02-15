Впорається навіть дитина: шоколадний кекс у мікрохвильовці за 5 хвилин

Цей рецепт кексу – чудова ідея для любителів шоколаду, який обіцяє вгамувати пристрасть до ласощів за лічені хвилини. Цей швидкий і легкий десерт не потребує духовки чи складних процедур, його можна приготувати, просто змішавши інгредієнти та розігрівши в мікрохвильовій печі.

Тож він ідеальний для тих, хто шукає миттєвого задоволення. Як приготувати шоколадний кекс у мікрохвильовці за 5 хвилин розповідає 24 Канал з посиланням на ProstoWay. Читайте також Простіше й не придумаєш: ніжне печиво з кремом, яке ідеально доповнить чаювання Шоколадний кекс у мікрохвильовці за 5 хвилин Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 4 столові ложки борошна;

– 2 столові ложки какао;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 яйце;

– 3 столові ложки молока;

– 2 столові ложки рослинної олії;

– 1/2 чайної ложки розпушувача. Приготування: Змішайте всі інгредієнти у чашці або невеликій скляній мисці. Тісто має вийти однорідним, гладким і без грудочок.

Готуйте в мікрохвильовці на максимальній потужності 2 хвилини. Якщо хочете, щоб кекс був вологішим, можна додати шматочок шоколаду в середину перед випіканням.

Готовий кекс посипте цукровою пудрою або полийте згущеним молоком чи розтопленим шоколадом. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і пишну сирну запіканку.