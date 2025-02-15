Впорається навіть дитина: шоколадний кекс у мікрохвильовці за 5 хвилин
Цей рецепт кексу – чудова ідея для любителів шоколаду, який обіцяє вгамувати пристрасть до ласощів за лічені хвилини. Цей швидкий і легкий десерт не потребує духовки чи складних процедур, його можна приготувати, просто змішавши інгредієнти та розігрівши в мікрохвильовій печі.
Тож він ідеальний для тих, хто шукає миттєвого задоволення. Як приготувати шоколадний кекс у мікрохвильовці за 5 хвилин розповідає 24 Канал з посиланням на ProstoWay.
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Шоколадний кекс у мікрохвильовці за 5 хвилин
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 4 столові ложки борошна;
– 2 столові ложки какао;
– 3 столові ложки цукру;
– 1 яйце;
– 3 столові ложки молока;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– 1/2 чайної ложки розпушувача.
Приготування:
- Змішайте всі інгредієнти у чашці або невеликій скляній мисці. Тісто має вийти однорідним, гладким і без грудочок.
- Готуйте в мікрохвильовці на максимальній потужності 2 хвилини. Якщо хочете, щоб кекс був вологішим, можна додати шматочок шоколаду в середину перед випіканням.
- Готовий кекс посипте цукровою пудрою або полийте згущеним молоком чи розтопленим шоколадом.
Смачного!
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