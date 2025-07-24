Змішати й готово: простий шоколадний десерт з вівсянки без цукру та борошна
- Цей рецепт шоколадного пирога відмінно підійде тим, хто стежить за фігурою. Потрібно ще й мінімум інгредієнтів.
- Головна перевага цього десерту в тому, що в ньому не використовується цукор, він виходить солодким через банани.
Вівсянка – універсальний продукт, який ідеально підходить не лише для приготування традиційної каші, але й для створення різноманітних ласощів, зокрема запіканок та млинців. Наприклад, можна поєднати вівсянку з бананом і какао, щоб отримати смачний і поживний десерт.
Він особливо смакуватиме тим, хто починає стежити за своєю фігурою. 24 Канал з посиланням на фудблогерку @polli_cooking ділиться рецептом дуже смачної запеченої вівсянки з бананом і какао.
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Як приготувати корисний шоколадний пиріг із вівсянки?
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 1 банан;
– 1 яйце;
– 100 мілілітрів молока;
– 30 грамів какао;
– 50 грамів вівсянки;
– 0,5 чайної ложки розпушувача;
– цукор – за бажанням;
– шоколад і горіхи – за бажанням.
Покроковий рецепт приготування десерту: дивіться відео
Приготування:
- Перебийте всі інгредієнти в чаші блендера до однорідності.
- Перелийте масу у форму для запікання. Зверху посипте горішками та шоколадом.
- Відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 20 – 25 хвилин.
Готово!
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