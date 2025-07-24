Змішати й готово: простий шоколадний десерт з вівсянки без цукру та борошна

Вівсянка – універсальний продукт, який ідеально підходить не лише для приготування традиційної каші, але й для створення різноманітних ласощів, зокрема запіканок та млинців. Наприклад, можна поєднати вівсянку з бананом і какао, щоб отримати смачний і поживний десерт.

Він особливо смакуватиме тим, хто починає стежити за своєю фігурою. 24 Канал з посиланням на фудблогерку @polli_cooking ділиться рецептом дуже смачної запеченої вівсянки з бананом і какао.

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Як приготувати корисний шоколадний пиріг із вівсянки?

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 1 банан;

– 1 яйце;

– 100 мілілітрів молока;

– 30 грамів какао;

– 50 грамів вівсянки;

– 0,5 чайної ложки розпушувача;

– цукор – за бажанням;

– шоколад і горіхи – за бажанням.

Покроковий рецепт приготування десерту: дивіться відео

Приготування:

Перебийте всі інгредієнти в чаші блендера до однорідності.

Перелийте масу у форму для запікання. Зверху посипте горішками та шоколадом.

Відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 20 – 25 хвилин.

Готово!

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