Не просто квіти: шоколадний торт на День матері, який розчулює з першого шматка
- Шоколадний торт на День матері готується легко. Він чудово смакує, адже тут поєднуються вологі коржі та шоколадний крем.
- Важливо використовувати якісний какао-порошок для насиченого смаку та уникати пересушування торта в духовці.
На День матері не завжди хочеться дарувати щось велике чи показне. Іноді значно краще спекти торт власноруч. Навіть без складного декору, він дуже сподобається мамі.
Він дуже простий у виконанні: тісто готується в одній мисці, а коржі виходять вологими й насиченими, пише All recipes. Шоколадний крем робить торт достатньо святковим навіть без зайвих прикрас.
Як приготувати шоколадний торт для мами?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 240 грамів пшеничного борошна;
– 396 грамів цукру;
– 63 грами несолодкого какао-порошку;
– 8 грамів розпушувача;
– 1,5 чайної ложки соди;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка кави еспресо;
– 230 мілілітрів молока;
– 100 грамів рослинної олії;
– 2 яйця;
– 2 чайні ложки ванільного цукру;
– 230 мілілітрів окропу.
Для шоколадного крему:
– 200 грамів вершкового масла;
– 250–300 грамів цукрової пудри;
– 2–3 столові ложки какао-порошку;
– 2–3 столові ложки молока;
– ванільний екстракт до смаку.
Фото unsplash
Приготування:
- Духовку розігрійте до 175 градусів.
- Дві форми діаметром приблизно 23 сантиметри змастіть маслом і злегка присипте борошном або застеліть пергаментом. У велику миску просійте борошно, какао-порошок, розпушувач і соду.
- Додайте цукор, сіль і порошок еспресо, після чого все добре перемішайте вінчиком.
- В окремій ємності з’єднайте молоко, рослинну олію, яйця та ванільний екстракт.
- Влийте рідкі інгредієнти до сухої суміші й перемішайте до однорідності.
- Наприкінці обережно влийте окріп і ще раз добре вимішайте тісто – воно вийде досить рідким. Розподіліть масу між підготовленими формами та випікайте приблизно 30 – 35 хвилин.
- Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою – вона має виходити сухою. Готові коржі залиште у формах на 10 хвилин, після чого перекладіть на решітку й повністю охолодіть. Для крему м’яке вершкове масло збийте міксером до пухкої консистенції.
- Поступово додайте цукрову пудру та какао-порошок, продовжуючи збивати. Влийте кілька ложок молока та трохи ванільного екстракту, щоб крем став ніжним і однорідним.
- Один корж викладіть на тарілку, змастіть частиною крему, накрийте другим коржем і покрийте кремом верх та боки торта.
- Перед подачею дайте десерту трохи настоятися.
Як приготувати апетитний торт на кипятку без заминок?
Сухі інгредієнти краще спочатку перемішати окремо. Борошно, какао, розпушувач або соду варто рівномірно розподілити між собою, і тільки після цього додавати рідку частину. Так тісто вийде одноріднішим, а корж краще підніметься під час випікання.
Не залишайте готове тісто надовго на столі. Після змішування його краще одразу перелити у форму й поставити в розігріту духовку. Так корж рівномірно пропечеться, збереже вологу текстуру і матиме виразніший шоколадний смак, інформує.
Форму варто підготувати заздалегідь – застелити дно пергаментом або змастити маслом. Це зекономить час після замішування, коли тісто вже потрібно швидко відправляти випікатися.
Тісто для торта буде дуже рідким після додавання окропу. Це правильно, і в результаті ви отримаєте найсмачніший і найсолодший шоколадний торт, який я коли-небудь куштувала!
– радить авторка кулінарних книг Робін Стоун.
Як зробити так, щоб у шоколадного торта була ідеальна текстура?
Для справді вдалого шоколадного торта варто почати з какао. Саме воно дає основний смак, тому краще брати якісний какао-порошок без зайвих домішок. Якщо какао слабке або має плаский смак, торт теж не матиме того насиченого шоколадного відтінку, на який ви розраховуєте, зазначає Тhe kitchn.
Щоб корж вийшов вологішим, у таких рецептах влити олію, а не вершкове масло. Масло додає смаку, але після охолодження може робити м’якуш щільнішим. Олія ж допомагає зберегти ніжну текстуру і не дає коржу швидко пересихати.
Не пересушуйте торт у духовці. Шоколадні коржі краще перевіряти трохи раніше, ніж здається потрібним. Якщо зубочистка виходить із кількома вологими крихтами, а не з рідким тістом, корж уже можна діставати. Так він залишиться м’яким і соковитим після охолодження.
Що ще подарувати мамі?
Домашні цукерки – це один із тих десертів, які зникають зі столу швидше, ніж встигають охолонути. Для них не потрібні складні інгредієнти чи спеціальні форми – усе готується буквально за кілька хвилин. Особливо зручно, що такі солодощі легко змінювати під свій смак.
До основи можна додати горіхи, кокосову стружку, печиво або какао. А ще це хороший спосіб зробити десерт без зайвих добавок і контролювати кількість цукру.