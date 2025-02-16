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Новини Смачно Випічка і десерти Дуже шоколаднооо: готуємо брауні, від якого неможливо відірватися
16 лютого, 12:43
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Дуже шоколаднооо: готуємо брауні, від якого неможливо відірватися

Марта Касіянчук

Брауні – одне із найвдаліших втілень десерту з шоколадом. Цей насичений смаколик обіцяє задовольнити навіть найбільш вибагливі смакові рецептори.

Хрусткий зовні та вологий всередині – таким має бути ідеальний брауні. Рецептом шоколадного брауні з фундуком ділиться 24 Канал з посиланням на переможницю "МастерШеф" Аліну Бурик.

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Брауні з фундуком

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 6 – 8

Інгредієнти: 
– 180 грамів чорного шоколаду; 
– 150 грамів вершкового масла; 
– 3 яйця; 
– 150 грамів цукру; 
– 50 грамів борошна; 
– 1/2 чайної ложки розпушувача; 
– 50 грамів фундука; 
– 50 грамів молочного шоколаду.

Приготування:

  1. На паровій бані розтопіть шоколад та вершкове масло. Потім відставте, аби маса трошки охолонула.
     
  2. Добре перетріть чи збийте міксером яйця з цукром. Додайте борошно з розпушувачем та розмішайте до однорідності. 
     
  3. З'єднайте дві суміші та добре перемішайте до однорідності.
     
  4. Потім додайте до цієї маси подрібнені фундук та молочний шоколад. 
     
  5. Вилийте тісто у форму діаметром 20 – 22 сантиметри, вистелену пергаментом. Випікайте брауні у розігрітій до 160 градусів духовці 25 – 30 хвилин.
     
  6. Повністю охолодіть перед подачею – помістіть брауні в холодильник. Подавайте з кулькою морозива. 

Смачного!

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