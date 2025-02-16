Дуже шоколаднооо: готуємо брауні, від якого неможливо відірватися

Брауні – одне із найвдаліших втілень десерту з шоколадом. Цей насичений смаколик обіцяє задовольнити навіть найбільш вибагливі смакові рецептори.

Хрусткий зовні та вологий всередині – таким має бути ідеальний брауні. Рецептом шоколадного брауні з фундуком ділиться 24 Канал з посиланням на переможницю "МастерШеф" Аліну Бурик.

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Брауні з фундуком

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 180 грамів чорного шоколаду;

– 150 грамів вершкового масла;

– 3 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 50 грамів борошна;

– 1/2 чайної ложки розпушувача;

– 50 грамів фундука;

– 50 грамів молочного шоколаду.

Приготування:

На паровій бані розтопіть шоколад та вершкове масло. Потім відставте, аби маса трошки охолонула.

Добре перетріть чи збийте міксером яйця з цукром. Додайте борошно з розпушувачем та розмішайте до однорідності.

З'єднайте дві суміші та добре перемішайте до однорідності.

Потім додайте до цієї маси подрібнені фундук та молочний шоколад.

Вилийте тісто у форму діаметром 20 – 22 сантиметри, вистелену пергаментом. Випікайте брауні у розігрітій до 160 градусів духовці 25 – 30 хвилин.

Повністю охолодіть перед подачею – помістіть брауні в холодильник. Подавайте з кулькою морозива.

Смачного!

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