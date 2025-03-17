Те саме ідеальне поєднання: святкові шпажки з куркою, помідорами та моцарелою

Закуски повинні не лише бути смачними, а й мати яскравий вигляд. І це той випадок, коли усі фактори зійшлися просто ідеально.

Ця закуска ніколи не втрачає актуальності та пройшла перевірку безліччю свят. Головне – вдало приготувати м'ясо, розповідає 24 Канал з посиланням на Mashed. Цікаво "Італійської кухні не існує": смілива заява історика з Італії – які в нього аргументи Шпажки з куркою, помідорами та моцарелою Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 600 грамів курячого філе;

– помідори черрі;

– моцарела;

– базилік. Приготування: Курочку нарізаємо невеликими порційними шматочками. Спочатку обмажуємо на великому вогні, щоб утворилася скоринка. Зменшуємо вогонь та продовжуємо готувати, додаємо спеції. Наприкінці приготування додаємо трішки бальзамічного оцту та цукор, щоб м'ясо карамелізувалося. Нанизуємо по шматочку м'яса на шпажки, потім додаємо помідори, сир та базилік. Смачного! Подарунок зіркової пані Стефи: рецепт апетитної сирної намазки.