Дуже легко готується, а результат неймовірний: простий рецепт полуничного штруделя

Полуничний штрудель – ідеальний варіант сезонної випічки, адже полуниці багато не буває. Десерт виходить в міру солодким, з хрумкою скоринкою і з неймовірним ароматом.

А, щоб не возитися довго з тістом, використовуйте готове листкове. Рецептом штруделю з полуницею ділиться 24 Канал з посиланням на Контракти.UA. Читайте також Полуничний чизкейк без випічки: елементарний рецепт, який під силу кожному Штрудель з полуницею Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 6 – 8 Інгредієнти:

– 250 грамів листкового тіста бездріжджового;

– 350 грамів полуниці;

– 2 склянки цукру;

– 1 столова ложка крохмалю;

– 1 яйце куряче;

– борошно;

– цукрова пудра. Приготування: Полуницю промийте, обсушіть паперовим рушником, видаліть хвостики, наріжте на часточки. Додайте цукор, крохмаль і перемішайте.

Листкове тісто заздалегідь розморозьте за кімнатної температури. На робочій поверхні, присипаній борошном, розкачайте тісто в прямокутник.

Викладіть начинку, рівномірно її розподіліть, відступивши від коротких боків по 2 сантиметри, а від довгих по 1,5. Трохи підгорніть два довгі боки на начинку, а потім загорніть тісто в рулет, починаючи з короткого боку.

На верхній частині штруделю зробіть невеликі надрізи та змастіть збитим яйцем.

Рулет викладіть на деко, застелене пергаментом, швом донизу. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 25 – 30 хвилин до золотистої скоринки. В кінці посипте цукровою пудрою. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і полуничну панакоту.