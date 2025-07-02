Не солодкими єдиними: готуємо галицький штрудель з картоплею і грибами

Галичина – регіон, відомий своїми кулінарними шедеврами, має особливу прихильність до свіжоспечених штруделів та подібної випічки. Їх можна скуштувати у місцевих кав'ярнях, у приватних будинках по всьому Львову або навіть знайти просто на вулицях, а можна приготувати і вдома.

Цей штрудель має начинку, як в улюблених пиріжках, тільки готується вдвічі швидше. Рецепт штрудля з картоплею та грибами ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba. Читайте також До барбекю те, що треба: соковиті фаршировані гриби – рецепт вихідного дня Штрудель з картоплею та грибами Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 6 Інгредієнти для тіста:

– 250 грамів борошна;

– 100 мілілітрів теплої води;

– 6 столових ложок олії;

– 1/4 чайної ложки солі.



Для начинки:

– 6 картоплин;

– 500 грамів печериць;

– 1 цибуля жовта ріпчаста;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1/4 чайної ложки перцю чорного;

– 20 грамів кропу;

– 200 мілілітрів молока;

– 1 яйце. Приготування: Воду, борошно, сіль змішайте. Відбийте тісто руками, щоб було м'яке. Загорніть його в харчову плівку чи в пакет, покладіть в теплу воду.

Очистьте та помийте картоплю. Наріжте її кубиками, залийте водою в каструлі та варіть до м'якості в підсоленій воді.

Очистьте гриби, наріжте дрібними шматочками. Очистьте цибулю, поріжте кубиками. На олії або маслі обсмажте гриби до золотистої скоринки, додайте цибулю, також її обсмажте до золотавості. Додайте перець та інші спеції на смак.

З картоплі злийте воду, подрібніть її товкачиком або блендером. Влийте молоко та перемішайте. За потреби досоліть. Додайте засмажку з грибів і перемішайте все разом.

Тісто розпакуйте, обваляйте в муці та розкачайте в прямокутний пласт завтовшки 1,5 сантиметра. Змастіть тісто олією та викладіть на нього начинку.

Закрутіть тісто в рулет, добре защипніть краї та викладіть на змащений жиром пергамент швом донизу. Обмастіть зверху яйцем і випікайте за температури 180 градусів приблизно 30 хвилин.

Подавайте штрудель теплим. Можете полити його сметаною або грибною підливою. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і ці соковиті фаршировані гриби.