Новини Смачно Випічка і десерти Легендарний десерт "Лоліта" з 2 інгредієнтів: це буде ваш улюблений рецепт на літо
24 травня, 21:45
1
Оновлено - 06:06, 25 травня

Легендарний десерт "Лоліта" з 2 інгредієнтів: це буде ваш улюблений рецепт на літо

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Слухати новину 00:29 хв

Справжня кулінарна майстерність – це вміння створити шедевр без зайвих зусиль. Десерт "Лоліта" точно входить до переліку смаколиків, якими варто похизуватися.

Лише два інгредієнти і кілька хвилин – ось і все, що потрібно для створення ніжного десерту. Виглядає як вигадка, але як тільки спробуєте – одразу будете шаленіти від захвату, розповідає портал "Господинька".

 До речі Полуничний торт "Ізабелла" за 10 хвилин без випікання: його обожнюють усі

Як зробити десерт "Лоліта"? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 85 грамів желе;
– 200 мілілітрів гарячої води;
– 200 грамів кисломолочного сиру. 

Легко та святково / Фото "Господинька"

Приготування

  1. Ретельно розчиняємо желе з улюбленим смаком у гарячій воді.
  2. Потім додаємо в масу кисломолочний сир та добре перебиваємо занурювальним блендером.
  3. Розливаємо масу по красивих креманках та ставимо у холодильник до застигання.
  4. Можна прикрасити квітами або іншими додатками – усе залежить від фантазії. 

Пов'язані теми:

Випічка і десерти