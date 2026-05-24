24 травня, 21:45
Оновлено - 06:06, 25 травня
Легендарний десерт "Лоліта" з 2 інгредієнтів: це буде ваш улюблений рецепт на літо
Справжня кулінарна майстерність – це вміння створити шедевр без зайвих зусиль. Десерт "Лоліта" точно входить до переліку смаколиків, якими варто похизуватися.
Лише два інгредієнти і кілька хвилин – ось і все, що потрібно для створення ніжного десерту. Виглядає як вигадка, але як тільки спробуєте – одразу будете шаленіти від захвату, розповідає портал "Господинька".
Як зробити десерт "Лоліта"?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 85 грамів желе;
– 200 мілілітрів гарячої води;
– 200 грамів кисломолочного сиру.
Легко та святково / Фото "Господинька"
Приготування:
- Ретельно розчиняємо желе з улюбленим смаком у гарячій воді.
- Потім додаємо в масу кисломолочний сир та добре перебиваємо занурювальним блендером.
- Розливаємо масу по красивих креманках та ставимо у холодильник до застигання.
- Можна прикрасити квітами або іншими додатками – усе залежить від фантазії.