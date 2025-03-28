І на перекус, і на святковий стіл: швидкий яєчний салат без зайвих турбот

Ви можете начаклувати шедевр без зайвих зусиль. Головне – правильний рецепт та підбір інгредієнтів.

Якщо у вас обмаль часу, але хочеться смачно перекусити – цей салат завжди прийде на допомогу. І все, що для цього потрібно – кілька найпростіших інгредієнтів, які точно є в холодильнику, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Шуба".

Не пропустіть Про неї писав ще Котляревський: рецепт неповторної української шпундри

Рецепт швидкого яєчного салату

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 3 курячих яйця;

– 300 грамів вершкового сиру;

– 1 цибуля порей;

– паприка та сіль до смаку.

Приготування:

Зваріть яйця на круто, потім промийте їх холодною водою та дайте охолонути. Викладіть вершковий сир у салатницю. Очищену цибулю-порей наріжте дрібними шматочками, використовуючи білу та частину зеленої частини. Додайте порей до вершкового сиру та ретельно перемішайте. Наріжте яйця дрібними кубиками, додайте до салату, посоліть, посипте паприкою та обережно перемішайте.

Смачного!

Це краще, ніж торт: пісний манник, який можна робити через день.