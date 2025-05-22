З усього, що є в холодильнику: смачний салат за 5 хвилин, який захочеться робити кожного дня

Коли часу обмаль або сил немає, не потрібно переступати через себе до довго стояти біля плити. Смачно поїсти за лічені хвилини – це цілком реально.

На приготування цього салату потрібно буквально кілька вільних хвилин та наявність найпростіших інгредієнтів у холодильнику. Якщо якогось з них немає, то це чудова нагода поекспериментувати, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Коліжанка".

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Рецепт швидкого салату

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 100 грамів копченої ковбаси;

– пачка сухариків;

– банка консервованої кукурудзи;

– 4 яйця;

– 3 солоних огірки;

– 3 столові ложки майонезу;

– зелена цибуля, сіль та перець до смаку.

Приготування:

Спочатку потрібно зварити яйця круто й дати їм охолонути. З копченої ковбаси знімаємо оболонку. Ковбасу, яйця та мариновані огірки нарізаємо дрібними брусочками однакового розміру. Всі інгредієнти відразу складаємо у миску для змішування. З консервованої кукурудзи зливають рідину, а зерна додають до інших нарізаних компонентів. Додаємо дрібно порізану зелену цибулю. Частину залишаємо окремо — для оформлення страви перед подачею. Посипаємо салат сухариками. Заправляємо майонезом, солимо та добре перемішуємо. За бажанням можна додати спеції.

Смачного!

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