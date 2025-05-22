З усього, що є в холодильнику: смачний салат за 5 хвилин, який захочеться робити кожного дня
- Салат можна приготувати за 5 хвилин з продуктів, які є в холодильнику.
- Рецепт підходить для швидкого та легкого приготування, коли немає часу або сил.
Коли часу обмаль або сил немає, не потрібно переступати через себе до довго стояти біля плити. Смачно поїсти за лічені хвилини – це цілком реально.
На приготування цього салату потрібно буквально кілька вільних хвилин та наявність найпростіших інгредієнтів у холодильнику. Якщо якогось з них немає, то це чудова нагода поекспериментувати, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Коліжанка".
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Рецепт швидкого салату
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 100 грамів копченої ковбаси;
– пачка сухариків;
– банка консервованої кукурудзи;
– 4 яйця;
– 3 солоних огірки;
– 3 столові ложки майонезу;
– зелена цибуля, сіль та перець до смаку.
Приготування:
Спочатку потрібно зварити яйця круто й дати їм охолонути. З копченої ковбаси знімаємо оболонку.
Ковбасу, яйця та мариновані огірки нарізаємо дрібними брусочками однакового розміру. Всі інгредієнти відразу складаємо у миску для змішування.
З консервованої кукурудзи зливають рідину, а зерна додають до інших нарізаних компонентів.
Додаємо дрібно порізану зелену цибулю. Частину залишаємо окремо — для оформлення страви перед подачею.
Посипаємо салат сухариками. Заправляємо майонезом, солимо та добре перемішуємо.
За бажанням можна додати спеції.
Смачного!
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