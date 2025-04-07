Такої ви ще точно не пробували: сирна паска без випічки з фруктовою начинкою
Великдень – одне з найочікуваніших і найяскравіших весняних свят, яке швидко наближається. У цей святковий період значної популярності набула сирна паска, адже десерти без випічки є простішою альтернативою традиційній пасці.
Як робиться смачна паска без випічки розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм @brzak__kristina. Спробуйте приготувати сирну паску за цим рецептом і забудьте про зайві клопоти.
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Сирна паска зі смородиною і лимонним курдом
- Час: 1 година
- Порції: 1 велика паска
Інгредієнти на сирну основу:
– 750 грамів кисломолочного сиру;
– 60 грамів жовтків;
– 200 грамів вершків 33%;
– 75 грамів вершкового масла;
– 100 грамів цукру.
На компоте зі смородини:
– 200 грамів смородини;
– 40 грамів цукру;
– 5 грамів крохмалю.
На лимонний курд:
– 3 – 4 лимони;
– 2 яйця;
– 2 жовтки;
– 160 – 180 грамів цукру;
– 100 грамів вершкового масла.
Додатково:
– 200 грамів шоколаду.
Як приготувати сирну паску: дивіться відео
Приготування:
- В силіконову форму залийте 200 грамів розтопленого шоколаду та розподілити рівномірно по формі.
- Жовтки перемішайте з цукром. Додайте теплі вершки, заваріть все разом на плиті й додайте до кисломолочного сиру.
- Перебийте масу блендером разом з вершковим маслом.
- Змішайте сухі інгредієнти й додайте до підігрітої смородини, швидко перемішайте і проваріть 3 – 5 хвилин.
- Для лимонного курда жовтки, яйця, цедру лимона та цукор змішайте. Долийте туди 160 грамів фрешу, який мав вийти з лимонів, і на плиті заваріть.
- Перетріть через сито і вмішайте м'яке вершкове масло.
- Всі складники охолодіть і шар за шаром з'єднайте паску – сирна маса – фруктова – сирна – лимонна – сирна. Прикрасьте за бажанням.
Готово!
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