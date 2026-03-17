Сирна паска "Рафаелло" до Великодня: простий рецепт без зайвого клопоту

Сирна паска – це той варіант великоднього десерту, коли не потрібно возитися з тістом, чекати підйому й стежити за духовкою. Усе значно простіше: потрібно просто змішати кілька інгредієнтів.

Паска "Рафаелло" особливо добре пасує до великоднього столу, бо поєднує одразу кілька вдалих речей – легкість, красиву подачу й знайомий десертний смак, пише Food Obozrevatel. Вона сподобається всім!

До теми Перепис паски, яка вдасться у всіх: цей рецепт вже зберегли мільйони

Як приготувати сирну паску?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 350 грамів сиру;

– 100 – 150 мілілітрів згущеного молока;

– 150 грамів сметани 15%;

– 40 грамів кокосової стружки;

– 20 грамів вершкового масла;

– 80 грамів мигдалю;

– 30 грамів білого шоколаду.

Така смачна паска / Колаж 24 Каналу

Приготування:

До сиру додайте згущене молоко, сметану, кокосову стружку та вершкове масло, після чого перебийте все блендером до однорідної консистенції. Мигдаль обсмажте, подрібніть і додайте до сирної маси, тоді добре перемішайте. Форму вистеліть марлею, перекладіть у неї підготовлену масу, добре утрамбуйте й накрийте краями марлі. Зверху поставте вантаж і залиште в холодильнику на ніч. Потім дістаньте з форми та прикрасьте.

Що таке сирна паска?

У давнину для приготування сирної паски спеціально вирізьблювали форми, у які вкладали солодку сирну масу з яйцями, родзинками та цукром, а потім щільно затискали, повідомляє Світлана Климовська. За ніч вона вистоювалася, віддавала зайву вологу й ставала ще щільнішою. На свято така паска вже була готова до споживання.

Сирна паска – це традиційна великодня страва, яку готують із домашнього сиру, вершкового масла, сметани та цукру. Зазвичай вона має форму зрізаної піраміди. Це холодний десерт, найчастіше без випікання, який символізує Гроб Господній. Його зазвичай прикрашають родзинками, цукатами та горіхами.

Приготування великодніх страв у давнину часто супроводжувалося особливими звичаями та святковим настроєм. До цього процесу ставилися з великою увагою, охайністю і молитвою. Вважалося, що добра думка, спокій і зосередженість мають особливе значення, адже святкова страва мала бути смачною та гарною.

Які рецепти стануть у пригоді?