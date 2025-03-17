Всього один інгредієнт і сирна запіканка заграє новими барвами: цей рецепт шукають усі

Запіканки з сиром, манною крупою та сезонними фруктами – це чудова кулінарна пропозиція, яку можна використовувати як універсальний десерт в будь-яку пору року. Сьогоднішня новинка – сирна запіканка, приготована зі стиглою хурмою.

Випічка з поєднанням цього інгредієнта виходить ароматною та поживною. Рецептом сирної запіканки з хурмою ділиться 24 Канал з посиланням на Woman24. Читайте також Дубайський вже не в тренді: готуємо новий вірусний шоколад – цього разу "волохатий" Сирна запіканка – рецепт Час: 1 година

1 година Порції: 8 Інгредієнти:

– 500 грамів нежирного кисломолочного сиру;

– 3 хурми;

– щіпка ванільного цукру;

– 200 грамів просіяної манки;

– 130 грамів цукру;

– 0,1 кілограма вершкового масла;

– свіжі фрукти для прикраси. Приготування: Кисломолочний сир, видаливши зайву рідину, з'єднайте з цукром, олією, ванільним цукром.

Розітріть всю масу з манкою, залишивши трохи крупи для посипання.

Хурму очистьте від шкірки та кісточок, подрібніть у блендері. Перемішайте її з цукром.

У форму, добре змащену шматочком розм'якшеного масла, викладіть сирну суміш. Розрівнявши, додайте начинку з хурми, зверху посипте манною крупою, що залишилася.

Духовку розігрійте до 180 градусів і помістіть запіканку приблизно на 40 хвилин до золотистої скоринки.

Гарячу запіканку з сиром і хурмою злегка охолодіть, прикрасивши скибочками фруктів. І подавайте до столу. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і домашні круасани від Ярославського.