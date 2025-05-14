Ідеальний солодкий сніданок: повітряний десерт, в якому немає ні борошна, ні масла

Ця ніжна запіканка ідеально доповнить ранкову каву та додасть енергії, щоб розпочати новий день. Якщо бажаєте почати день з чогось особливого, 24 Канал радить звернути увагу на цей рецепт порталу Ukr.Media.

Буде цікаво Це печиво готували всі бабусі: рецепт м'якого печива на сметані, що поверне у дитинство

Інгредієнти:

– 600 грамів кисломолочного сиру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 4 яйця;

– 250 грамів сметани;

– 120 грамів цукру;

– 50 грамів кокосової стружки;

– дрібка солі.

Приготування:

Змішайте сир, сметану, жовтки, ванільний цукор і крохмаль. Збийте все блендером до однорідної кремової консистенції, або протріть сир через сито й додайте інші інгредієнти.

Охолоджені білки збийте з дрібкою солі та цукром до стійкої піни. Обережно підмішуйте їх у сирну масу порціями, зберігаючи легкість і повітряність.

На цьому етапі можна додати улюблену начинку — кокосову стружку, ягоди, родзинки, цукати чи фрукти.

Форму застеліть пергаментом, зробіть бортики трохи вищими, щоб запіканка мала простір підніматися. Викладіть тісто у форму, за бажанням посипте мигдальними пелюстками.