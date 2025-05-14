Эта нежная запеканка идеально дополнит утренний кофе и придаст энергии, чтобы начать новый день. Если хотите начать день с чего-то особенного, 24 Канал советует обратить внимание на этот рецепт портала Ukr.Media.
Будет интересно Это печенье готовили все бабушки: рецепт мягкого печенья на сметане, что вернет в детство
Рецепт творожной запеканки на завтрак
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов творога;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 30 граммов кукурузного крахмала;
– 4 яйца;
– 250 граммов сметаны;
– 120 граммов сахара;
– 50 граммов кокосовой стружки;
– щепотка соли.
Приготовление:
Смешайте творог, сметану, желтки, ванильный сахар и крахмал. Взбейте все блендером до однородной кремовой консистенции, или протрите творог через сито и добавьте остальные ингредиенты.
Охлажденные белки взбейте со щепоткой соли и сахаром до устойчивой пены. Осторожно подмешивайте их в творожную массу порциями, сохраняя легкость и воздушность.
На этом этапе можно добавить любимую начинку - кокосовую стружку, ягоды, изюм, цукаты или фрукты.
Форму застелите пергаментом, сделайте бортики немного выше, чтобы запеканка имела пространство подниматься. Выложите тесто в форму, по желанию посыпьте миндальными лепестками.
Выпекайте в разогретой духовке до румяности. Во время приготовления духовку не открывайте. Дайте запеканке полностью остыть – она немного осядет, и это нормально.
Приятного аппетита!
Как будто только что из кафе: невероятные кексы из овсянки.