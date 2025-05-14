Ця ніжна запіканка ідеально доповнить ранкову каву та додасть енергії, щоб розпочати новий день. Якщо бажаєте почати день з чогось особливого, 24 Канал радить звернути увагу на цей рецепт порталу Ukr.Media.
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Рецепт сирної запіканки на сніданок
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів кисломолочного сиру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 4 яйця;
– 250 грамів сметани;
– 120 грамів цукру;
– 50 грамів кокосової стружки;
– дрібка солі.
Приготування:
Змішайте сир, сметану, жовтки, ванільний цукор і крохмаль. Збийте все блендером до однорідної кремової консистенції, або протріть сир через сито й додайте інші інгредієнти.
Охолоджені білки збийте з дрібкою солі та цукром до стійкої піни. Обережно підмішуйте їх у сирну масу порціями, зберігаючи легкість і повітряність.
На цьому етапі можна додати улюблену начинку — кокосову стружку, ягоди, родзинки, цукати чи фрукти.
Форму застеліть пергаментом, зробіть бортики трохи вищими, щоб запіканка мала простір підніматися. Викладіть тісто у форму, за бажанням посипте мигдальними пелюстками.
Випікайте в розігрітій духовці до рум’яності. Під час приготування духовку не відкривайте. Дайте запіканці повністю охолонути — вона трохи осяде, і це нормально.
Смачного!
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