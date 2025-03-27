Ранок буде добрим: простий рецепт найніжнішого сирного суфле

Смачний сніданок – завжди вдала ідея для гарного настрою та енергійного дня. Сирне сифле точно спрацює саме так, тож нумо готувати цю насолоду!

Сирне суфле може виглядати складною стравою, але це лише на перший погляд. З сучасною духовкою та правильним рецептом ви подасте його до столу без зайвої мороки, розповідає 24 Канал з посиланням на Picante cooking.

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Рецепт сирного суфле

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 яйця (білки відділити від жовтків);

– 3 білка;

– 180 мілілітрів молока;

– 100 грам напівтвердого сиру, дрібно натерти;

– 30 грам борошна;

– 1 чайна ложка крохмалю;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 30 грам твердого сиру, дрібно натерти;

– вершкове масло для змащування форми.

Приготування:

Розігрійте духову шафу до 200 градусів. Збийте яєчні білки з дрібкою солі до стійких піків у глибокій мисці. Продовжуючи збивати, по одному додайте жовтки, потім влийте молоко. Змішайте борошно з крохмалем і поступово додайте до яєчної суміші, обережно перемішуючи лопаткою. Додайте напівтвердий сир і ще раз ретельно перемішайте. Змастіть жаростійку форму тонким шаром вершкового масла та рівномірно посипте тертим твердим сиром, струсивши залишки на тарілку. Викладіть яєчно-сирну масу у підготовлену форму та розрівняйте. Посипте зверху залишками твердого сиру з тарілки. Поставте форму з суфле в розігріту духовку та випікайте протягом 25 – 30 хвилин. Вийміть сирне суфле з духовки та подавайте гарячим з легким листовим салатом.

Смачного!

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