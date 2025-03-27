Творожное суфле может выглядеть сложным блюдом, но это только на первый взгляд. С современной духовкой и правильным рецептом вы подадите его к столу без лишней мороки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Picante cooking.

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Рецепт творожного суфле

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 яйца (белки отделить от желтков);

– 3 белка;

– 180 миллилитров молока;

– 100 грамм полутвердого сыра, мелко натереть;

– 30 грамм муки;

– 1 чайная ложка крахмала;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 30 грамм твердого сыра, мелко натереть;

– сливочное масло для смазывания формы.

Приготовление:

Разогрейте духовой шкаф до 200 градусов. Взбейте яичные белки со щепоткой соли до устойчивых пиков в глубокой миске. Продолжая взбивать, по одному добавляйте желтки, затем влейте молоко. Смешайте муку с крахмалом и постепенно добавьте к яичной смеси, осторожно перемешивая лопаткой. Добавьте полутвердый сыр и еще раз тщательно перемешайте. Смажьте жаростойкую форму тонким слоем сливочного масла и равномерно посыпьте тертым твердым сыром, стряхнув остатки на тарелку. Выложите яично-сырную массу в подготовленную форму и разровняйте. Посыпьте сверху остатками твердого сыра с тарелки. Поставьте форму с суфле в разогретую духовку и выпекайте в течение 25 – 30 минут. Выньте сырное суфле из духовки и подавайте горячим с легким листовым салатом.

Приятного аппетита!

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