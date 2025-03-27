Творожное суфле может выглядеть сложным блюдом, но это только на первый взгляд. С современной духовкой и правильным рецептом вы подадите его к столу без лишней мороки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Picante cooking.
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Рецепт творожного суфле
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 яйца (белки отделить от желтков);
– 3 белка;
– 180 миллилитров молока;
– 100 грамм полутвердого сыра, мелко натереть;
– 30 грамм муки;
– 1 чайная ложка крахмала;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 30 грамм твердого сыра, мелко натереть;
– сливочное масло для смазывания формы.
Приготовление:
- Разогрейте духовой шкаф до 200 градусов.
- Взбейте яичные белки со щепоткой соли до устойчивых пиков в глубокой миске.
- Продолжая взбивать, по одному добавляйте желтки, затем влейте молоко.
- Смешайте муку с крахмалом и постепенно добавьте к яичной смеси, осторожно перемешивая лопаткой. Добавьте полутвердый сыр и еще раз тщательно перемешайте.
- Смажьте жаростойкую форму тонким слоем сливочного масла и равномерно посыпьте тертым твердым сыром, стряхнув остатки на тарелку.
- Выложите яично-сырную массу в подготовленную форму и разровняйте. Посыпьте сверху остатками твердого сыра с тарелки.
- Поставьте форму с суфле в разогретую духовку и выпекайте в течение 25 – 30 минут.
- Выньте сырное суфле из духовки и подавайте горячим с легким листовым салатом.
Приятного аппетита!
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