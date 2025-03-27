Сирне суфле може виглядати складною стравою, але це лише на перший погляд. З сучасною духовкою та правильним рецептом ви подасте його до столу без зайвої мороки, розповідає 24 Канал з посиланням на Picante cooking.

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Рецепт сирного суфле

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 яйця (білки відділити від жовтків);

– 3 білка;

– 180 мілілітрів молока;

– 100 грам напівтвердого сиру, дрібно натерти;

– 30 грам борошна;

– 1 чайна ложка крохмалю;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 30 грам твердого сиру, дрібно натерти;

– вершкове масло для змащування форми.

Приготування:

Розігрійте духову шафу до 200 градусів. Збийте яєчні білки з дрібкою солі до стійких піків у глибокій мисці. Продовжуючи збивати, по одному додайте жовтки, потім влийте молоко. Змішайте борошно з крохмалем і поступово додайте до яєчної суміші, обережно перемішуючи лопаткою. Додайте напівтвердий сир і ще раз ретельно перемішайте. Змастіть жаростійку форму тонким шаром вершкового масла та рівномірно посипте тертим твердим сиром, струсивши залишки на тарілку. Викладіть яєчно-сирну масу у підготовлену форму та розрівняйте. Посипте зверху залишками твердого сиру з тарілки. Поставте форму з суфле в розігріту духовку та випікайте протягом 25 – 30 хвилин. Вийміть сирне суфле з духовки та подавайте гарячим з легким листовим салатом.

Смачного!

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