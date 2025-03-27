Сирне суфле може виглядати складною стравою, але це лише на перший погляд. З сучасною духовкою та правильним рецептом ви подасте його до столу без зайвої мороки, розповідає 24 Канал з посиланням на Picante cooking.
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Рецепт сирного суфле
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 яйця (білки відділити від жовтків);
– 3 білка;
– 180 мілілітрів молока;
– 100 грам напівтвердого сиру, дрібно натерти;
– 30 грам борошна;
– 1 чайна ложка крохмалю;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 30 грам твердого сиру, дрібно натерти;
– вершкове масло для змащування форми.
Приготування:
- Розігрійте духову шафу до 200 градусів.
- Збийте яєчні білки з дрібкою солі до стійких піків у глибокій мисці.
- Продовжуючи збивати, по одному додайте жовтки, потім влийте молоко.
- Змішайте борошно з крохмалем і поступово додайте до яєчної суміші, обережно перемішуючи лопаткою. Додайте напівтвердий сир і ще раз ретельно перемішайте.
- Змастіть жаростійку форму тонким шаром вершкового масла та рівномірно посипте тертим твердим сиром, струсивши залишки на тарілку.
- Викладіть яєчно-сирну масу у підготовлену форму та розрівняйте. Посипте зверху залишками твердого сиру з тарілки.
- Поставте форму з суфле в розігріту духовку та випікайте протягом 25 – 30 хвилин.
- Вийміть сирне суфле з духовки та подавайте гарячим з легким листовим салатом.
Смачного!
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