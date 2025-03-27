Сирне суфле може виглядати складною стравою, але це лише на перший погляд. З сучасною духовкою та правильним рецептом ви подасте його до столу без зайвої мороки, розповідає 24 Канал з посиланням на Picante cooking.

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Рецепт сирного суфле

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 2 яйця (білки відділити від жовтків);
– 3 білка;
– 180 мілілітрів молока;
– 100 грам напівтвердого сиру, дрібно натерти;
– 30 грам борошна;
– 1 чайна ложка крохмалю;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 30 грам твердого сиру, дрібно натерти;
– вершкове масло для змащування форми.

Приготування:

  1. Розігрійте духову шафу до 200 градусів.
  2. Збийте яєчні білки з дрібкою солі до стійких піків у глибокій мисці.
  3. Продовжуючи збивати, по одному додайте жовтки, потім влийте молоко.
  4. Змішайте борошно з крохмалем і поступово додайте до яєчної суміші, обережно перемішуючи лопаткою. Додайте напівтвердий сир і ще раз ретельно перемішайте.
  5. Змастіть жаростійку форму тонким шаром вершкового масла та рівномірно посипте тертим твердим сиром, струсивши залишки на тарілку.
  6. Викладіть яєчно-сирну масу у підготовлену форму та розрівняйте. Посипте зверху залишками твердого сиру з тарілки.
  7. Поставте форму з суфле в розігріту духовку та випікайте протягом 25 – 30 хвилин.
  8. Вийміть сирне суфле з духовки та подавайте гарячим з легким листовим салатом.

Смачного!

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