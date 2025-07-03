3 липня, 12:37
Розлітаються, як гарячі пиріжки: готуємо хрумкі сирні кульки, що завжди в тренді
Серед закусок сирні кульки справляють неабияке враження. Ці пікантні ласощі не лише подобаються гостям, але й зникають з тарілок з дивовижною швидкістю.
Ззовні вони хрумкі, а всередині тягучий сир – просто та смачно. Як приготувати сирні кульки розповідає 24 Канал з посиланням на UA.Press.
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Хрумкі сирні кульки
- Час: 20 хвилин
- Порції: за бажанням
Інгредієнти:
– твердий сир;
– чипси;
– 1 яйце;
– 1 столова ложка молока;
– борошно;
– олія.
Приготування:
- Інгредієнти за кількістю візьміть на власний розсуд. Твердий сир натріть на тертці. Яйце збийте виделкою з молоком. Чипси подрібніть на крихти.
- З натертого сиру сформуйте кульки. Обваляйте їх в борошні, потім в молочно-яєчній суміші та в чипсах.
- Налийте в невелику каструльку олію. Доведіть до кипіння та покладіть кульки для обсмаження до золотистої скоринки.
Готово!
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