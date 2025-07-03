Розлітаються, як гарячі пиріжки: готуємо хрумкі сирні кульки, що завжди в тренді

Серед закусок сирні кульки справляють неабияке враження. Ці пікантні ласощі не лише подобаються гостям, але й зникають з тарілок з дивовижною швидкістю.

Ззовні вони хрумкі, а всередині тягучий сир – просто та смачно. Як приготувати сирні кульки розповідає 24 Канал з посиланням на UA.Press. Читайте також Неймовірна смакота: готуємо на сніданок багаторівневий гарячий сендвіч Хрумкі сирні кульки Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: за бажанням Інгредієнти:

– твердий сир;

– чипси;

– 1 яйце;

– 1 столова ложка молока;

– борошно;

– олія. Приготування: Інгредієнти за кількістю візьміть на власний розсуд. Твердий сир натріть на тертці. Яйце збийте виделкою з молоком. Чипси подрібніть на крихти.

З натертого сиру сформуйте кульки. Обваляйте їх в борошні, потім в молочно-яєчній суміші та в чипсах.

Налийте в невелику каструльку олію. Доведіть до кипіння та покладіть кульки для обсмаження до золотистої скоринки. Готово! Теж приготуйте: італійський "Тартар" із томатами й буратою.