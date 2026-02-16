Ніжні сирні палички за лічені хвилини: в цей рецепт закохуються з першого разу

Коли потрібна швидка закуску до столу – сирні палички підходять найкраще. Їх дуже люблять і дорослі, і діти, а з улюбленим соусом вони смакуватимуть просто неймовірно.

Сирні палички з листкового тіста – ситна страва, якою можна смакувати і як перекус і як додаток до супу чи м'ясної нарізки, повідомляє Рrzyslij przepis. Мінімум інгредієнтів, кілька простих кроків – і за лічені хвилини на столі з’являється хрустка, ароматна випічка.

До теми Млинці на молоці, які завжди вдаються: як позбавити себе клопотів на Масниці

Як приготувати сирні палички?

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 275 грамів листкового тіста;

– 100 грамів жовтого сиру;

– 1 яйце;

– сіль, мак та кмин до смаку.

Чудова страва / Фото Przyslij przepis

Приготування:

Натріть сир на тертці з великими отворами. Листкове тісто розгорніть, змастіть збитим яйцем і рівномірно посипте натертим сиром по всій поверхні. За допомогою ножа або коліщатка для піци розріжте тісто навпіл по вузькій стороні, а потім наріжте на тонкі смужки. Викладіть сформовані палички на деко, застелене пергаментним папером, залишаючи між ними приблизно 1 сантиметр відстані. Зверху змастіть жовтком і посипте маком, кмином або сіллю. Випікайте за температури 180 градусів протягом 13 – 15 хвилин до золотистої скоринки.

Який сир добре плавиться?

Добре плавляться ті сири, у яких достатньо вологи й жиру та немає надто тривалої витримки, пише Beszamel. Вони рівномірно тануть та не розшаровуються. Моцарела – беззаперечний лідер, якщо потрібна "тягучість".

Вона плавиться м’яко, не виділяє зайвої рідини та не перебиває смак інших інгредієнтів. Гауда та едам також добре поводяться під температурою. Дають ніжну кремову структуру без різкого запаху.

Чедер плавиться трохи інакше – швидше, активніше, з насиченим смаком. Сулугуні й брі теж тануть красиво, але мають свої нюанси. Сулугуні дає щільну текстуру та легку солоність. Брі плавиться делікатно й підходить для запікання.

Що ще смачного приготувати?