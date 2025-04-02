Дуже легкі та повітряні: пончики з шоколадом, які готуються швидко, а розлітаються ще швидше
Пончики залишаються популярними ласощами, які полюбляють як діти, так і дорослі. Цей повітряний десерт виготовляється з різноманітного тіста, але вони завжди мають ніжну внутрішню частину, доповнену хрусткою скоринкою.
24 Канал з посиланням на Storinka сьогодні ділиться рецептом із сиром. Готувати такі сирні пончики досить легко та швидко, а в начинку можна додати улюблені джеми чи шоколад.
Читайте також Ті самі, що зібрали мільярди переглядів: готуємо дубайські цукерки не за всі гроші світу
Сирні пончики з шоколадом
- Час: 45 хвилин
- Порції: 10 – 12
Інгредієнти:
– 2,5 склянки борошна;
– пакетик ванільного цукру;
– 3 столові ложки кокосової стружки;
– 1 плитка шоколаду;
– 1 чайна ложка соди харчової;
– 1 літра олії;
– 2 яйця;
– 3 столові ложки згущеного молока;
– 125 грамів цукру;
– 400 грамів сиру;
– цукрова пудра для обвалення.
Приготування:
- Сир, яйця, соду, ванільний та звичайний цукор перетріть до однорідної маси.
- До суміші, що вийшла, потихеньку додавайте борошно і замішайте тісто. Залишіть його на 15 хвилин у холодильнику.
- Зробіть начинку – змішайте тертий шоколад, кокос і згущене молоко.
- Розігрійте фритюр – влийте у каструлю олію. А за цей час сформуйте пончики й закидайте їх у фритюр до золотистої скоринки.
- Дістаньте і помістіть на серветку, щоб зайва олія ввібралася. Зверху щедро посипте цукровою пудрою.
Смачного!
Актуально: паска з віденського тіста з м'якою глазур'ю.