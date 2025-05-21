21 травня, 07:23
Усі проситимуть добавки: найніжніші сирники, рецепту яких сотні років
Сирники – один з найкращих варіантів для сніданку. Вони наситять на тривалий час, а збагатити їх смак можна будь-якими улюбленими додатками.
Традиційний рецепт сирників налічує вже понад 200 років. Попри давню історію ця страва залишається в топі завдяки гармонії смаку та простоти приготування. 24 Канал пропонує відтворити улюблені сирники за рецептом порталу "Затишок".
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Рецепт сирників
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 500 грамів сиру;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 1 яйце;
– 4 столові ложки борошна;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Сир розтираємо з цукром.
- Додаємо яйце, сіль та половину борошна, добре вимішуємо.
- Формуємо сирники і паніруємо у борошні.
- Обсмажуємо на середньому вогні до золотистого кольору.
Смачного!
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