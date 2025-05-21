Усі проситимуть добавки: найніжніші сирники, рецепту яких сотні років

Сирники – один з найкращих варіантів для сніданку. Вони наситять на тривалий час, а збагатити їх смак можна будь-якими улюбленими додатками.

Традиційний рецепт сирників налічує вже понад 200 років. Попри давню історію ця страва залишається в топі завдяки гармонії смаку та простоти приготування. 24 Канал пропонує відтворити улюблені сирники за рецептом порталу "Затишок". Цікаво Чи вдала ідея заправляти салат соєвим соусом: порада досвідчених кулінарів Рецепт сирників Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 500 грамів сиру;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 1 яйце;

– 4 столові ложки борошна;

– сіль до смаку. Приготування: Сир розтираємо з цукром. Додаємо яйце, сіль та половину борошна, добре вимішуємо. Формуємо сирники і паніруємо у борошні. Обсмажуємо на середньому вогні до золотистого кольору. Смачного! Смакують вже століттями: рецепт улюблених голубців з картоплі.