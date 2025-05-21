Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Усі проситимуть добавки: найніжніші сирники, рецепту яких сотні років
21 травня, 07:23
1

Усі проситимуть добавки: найніжніші сирники, рецепту яких сотні років

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Сирники – один з найкращих варіантів для сніданку. Вони наситять на тривалий час, а збагатити їх смак можна будь-якими улюбленими додатками.

Традиційний рецепт сирників налічує вже понад 200 років. Попри давню історію ця страва залишається в топі завдяки гармонії смаку та простоти приготування. 24 Канал пропонує відтворити улюблені сирники за рецептом порталу "Затишок".

Цікаво Чи вдала ідея заправляти салат соєвим соусом: порада досвідчених кулінарів

Рецепт сирників 

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 500 грамів сиру;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 1 яйце;
– 4 столові ложки борошна;
– сіль до смаку.

Приготування

  1. Сир розтираємо з цукром. 
  2. Додаємо яйце, сіль та половину борошна, добре вимішуємо. 
  3. Формуємо сирники і паніруємо у борошні. 
  4. Обсмажуємо на середньому вогні до золотистого кольору. 

Смачного!

Смакують вже століттями: рецепт улюблених голубців з картоплі. 