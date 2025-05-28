Намазка на грінки ресторанного рівня: цей рецепт благатимуть всі гості

Намазки для бутербродів стають напрочуд різноманітним і ароматним варіантом закусок, що задовольняють широкий спектр смаків. Ці спреди не тільки ідеально підходять для приготування швидкого перекусу, але й слугують привабливим доповненням до святкових столів.

24 Канал з посиланням на ElegantWoman пропонує приготувати намазку із грибів та сиру. Вона гарантує ніжний та м'який смак, приємну текстуру та яскравий грибний аромат. Читайте також Краще за той, що в супермаркеті: готуємо домашній плавлений сир Сирно-грибна намазка на хліб Час: 20 – 25 хвилин

20 – 25 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 450 грамів печериць;

– 250 грамів сиру "Філадельфія";

– 2 чайні ложки лимонного соку;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 2 – 3 штуки зеленої цибулі;

– 5 гілочок чебрецю;

– петрушка;

– олія – на смак;

– сіль, перець – на смак. Приготування: Гриби підготуйте та розріжте навпіл. Нагрійте сковороду, налийте олії та на високій температурі обсмажте гриби. Перемішуйте періодично.

За кілька хвилин до готовності додайте цілі гілочки чебрецю, сіль, перець, білу частину від цибулевого пір'я та вершкове масло. Скропіть лимонним соком.

Обсмажте до готовності та викладіть гриби зі сковороди, щоб вони охололи.

В блендері до однорідної консистенції перебийте гриби з сиром. Також додайте до них петрушку.

Тепер час зробити грінки та отримувати насолоду від намазки. Смачного! Теж приготуйте: корисна намазка з авокадо на хліб.