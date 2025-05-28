Намазка на грінки ресторанного рівня: цей рецепт благатимуть всі гості
- Сирно-грибна намазка для грінок гарантує ніжний смак і яскравий грибний аромат.
- На її приготування знадобиться 20 хвилин та елементарні інгредієнти.
Намазки для бутербродів стають напрочуд різноманітним і ароматним варіантом закусок, що задовольняють широкий спектр смаків. Ці спреди не тільки ідеально підходять для приготування швидкого перекусу, але й слугують привабливим доповненням до святкових столів.
24 Канал з посиланням на ElegantWoman пропонує приготувати намазку із грибів та сиру. Вона гарантує ніжний та м'який смак, приємну текстуру та яскравий грибний аромат.
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Сирно-грибна намазка на хліб
- Час: 20 – 25 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 450 грамів печериць;
– 250 грамів сиру "Філадельфія";
– 2 чайні ложки лимонного соку;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– 2 – 3 штуки зеленої цибулі;
– 5 гілочок чебрецю;
– петрушка;
– олія – на смак;
– сіль, перець – на смак.
Приготування:
- Гриби підготуйте та розріжте навпіл. Нагрійте сковороду, налийте олії та на високій температурі обсмажте гриби. Перемішуйте періодично.
- За кілька хвилин до готовності додайте цілі гілочки чебрецю, сіль, перець, білу частину від цибулевого пір'я та вершкове масло. Скропіть лимонним соком.
- Обсмажте до готовності та викладіть гриби зі сковороди, щоб вони охололи.
- В блендері до однорідної консистенції перебийте гриби з сиром. Також додайте до них петрушку.
- Тепер час зробити грінки та отримувати насолоду від намазки.
Смачного!
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