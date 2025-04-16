Скільки варити яйця на Великдень: порада від популярного шефа

Для того, щоб крашанки були красивими та добре смакували, потрібно правильно зварити яйця. І є чіткий алгоритм, якого дотримуються світові зірки кулінарії.

Зварити яйця може кожен, але досягнути ідеального результату допоможе дотримання чіткої послідовності приготування. Тут варто взяти до уваги думку зірок кулінарії, таких як виконавчий шеф-кухар Hilton Harrisburg Джон Рейс, інформує 24 Канал.

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Як зварити ідеальні яйця

Викладіть яйця в один шар на дно каструлі й залийте холодною водою. Рідина повинна покривати яйця на 2 – 3 сантиметри.

Поставте каструлю на плиту й повільно доведіть воду до кипіння. Щойно з’являться бульбашки, зменшіть вогонь до мінімуму, аби яйця варилися на повільному кипінні. Ідеальний час варіння — рівно 12 хвилин.

Важливий акцент свята / Фото Freepik

Після завершення варіння одразу злийте гарячу воду й залийте яйця холодною, щоб припинити процес приготування. Обовʼязково додайте сіль в холодну воду — це полегшить очищення шкаралупи.

Готові круто зварені яйця чудово зберігаються в холодильнику до 7 днів.

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