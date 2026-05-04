Не варто кип’ятити чайник двічі: що насправді станеться з водою

4 травня, 11:50
Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Повторне кип'ятіння води зменшує аромат і робить смак жорсткішим. Це відбувається через втрату розчинених газів і підвищену концентрацію мінералів.
  • Для отримання ароматного чаю або кави варто використовувати свіжу воду, щоб зберегти аромат напою.

Воду в чайнику часто кип’ятять повторно просто з практичності. Те, що залишилося зранку чи з вечері, лінь виливати. Але для чаю чи кави така дрібниця може змінити більше, ніж здається: напій виходить менш ароматним, а смак стає жорсткішим.

Проблема в тому, що вода після повторного нагрівання вже не така, як була спочатку. Частина розчинених газів зникає, а мінерали стають відчутнішими. Пояснюємо, що це і як впливає на смак та аромат, у матеріалі 24 Каналу. 

Чи варто вдруге заливати окріп у чайник? 

На кухні про це часто сперечаються. Частина людей не бачить різниці. Інші помічають її одразу – особливо в чаї або каві. Під час кип’ятіння змінюється склад води, пише H2O Global News. Менше кисню – менш виражений аромат. Більша концентрація мінералів – жорсткіший смак. Саме тому напій може мати інший вигляд та навіть смак. 

Під час першого кип’ятіння з води виходять розчинені гази, передусім кисень і частково вуглекислий газ. Саме вони формують смак. Коли воду кип’ятять вдруге, цих газів стає ще менше. У результаті напій здається більш "плоским". Це особливо помітно в чаї або каві – аромат розкривається гірше. 

Не варто кипʼятити воду багато разів / Фото Pixabay

Є ще один момент – концентрація мінералів. Під час кипіння частина води випаровується, а солі та мінерали залишаються. Якщо процес повторюється кілька разів, їх концентрація трохи зростає. Через це смак може ставати жорсткішим, іноді з легким металевим відтінком. 

Окремо варто згадати колір. Чай, заварений на свіжій воді, зазвичай виглядає чистим і прозорим. Якщо ж вода кип’ятилася кілька разів, напій може мати більш тьмяний або навіть трохи мутнуватий відтінок. Це пов’язано з тим, як мінерали взаємодіють із чайними речовинами під час заварювання. 

Скільки разів можна кип’ятити воду без втрати якості? 

Один раз – оптимально, якщо важливий смак. Саме така вода краще передає аромат і не зіпсує напій, пише The Conversation. Друге кип’ятіння вже дає невелику зміну. Вона не критична, але якщо порівняти два напої поруч – різницю відчує навіть людина без спеціального досвіду. 

Коли воду кип’ятять багато разів поспіль, зміни накопичуються. І тоді чай або кава вже не виглядають і не смакують так, як очікуєш. Саме тому варто використовувати просте правило – налийте свіжу воду, закип’ятіть і одразу використайте. 

Як приготувати справжній англійський чай? 

Чай здається простим напоєм, але насправді тут є свої правила. Достатньо один раз побачити правильний спосіб заварювання, щоб більше не повертатися до старих звичок. 

Протягом шести років я жив із сусідом по кімнаті з Англії. Якось він напівжартома сказав, що я зовсім не вмію правильно заварювати чай. Він вирішив показати, як це робиться, і, як виявилося, мав рацію – з того часу я готую чай лише так. 

Розсипний чай завжди буде смачнішим. У Британії звичайний пакетик із супермаркету дає значно міцніший напій. Він додав, що найближчим на смак варіантом є суміші з позначкою "Англійський сніданок", 
– поділився своїми знаннями Little Bee

Що додати у чай? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 1 

Інгредієнти
– 1 пакетик чорного англійського чаю; 
– окріп; 
– 1 чайна ложка молока; 
– 1 чайна ложка цукру. 

Приготування: 

  1. Воду доведіть саме до кипіння, а не просто добре нагрійте.
  2. Чашку або чайник перед заварюванням бажано прогріти: для цього обдайте їх гарячою водою. Покладіть чайний пакетик у теплу чашку й залийте окропом.
  3. Важливо додавати воду до чаю, а не класти пакетик у вже налиту воду, щоб чай нормально заварився. Накрийте чашку або чайник і залиште щонайменше на 2 хвилини.
  4. Якщо любите міцніший чай, потримайте довше. Пакетик не потрібно постійно вмочати чи рухати – просто дайте напою настоятися.
  5. Після заварювання додайте молоко та цукор до смаку.

