Не варто кип’ятити чайник двічі: що насправді станеться з водою

Проблема в тому, що вода після повторного нагрівання вже не така, як була спочатку. Частина розчинених газів зникає, а мінерали стають відчутнішими. Пояснюємо, що це і як впливає на смак та аромат, у матеріалі 24 Каналу.

Не пропустіть Торти на будь-який смак: що приготувати у будні та свята

Чи варто вдруге заливати окріп у чайник?

На кухні про це часто сперечаються. Частина людей не бачить різниці. Інші помічають її одразу – особливо в чаї або каві. Під час кип’ятіння змінюється склад води, пише H2O Global News. Менше кисню – менш виражений аромат. Більша концентрація мінералів – жорсткіший смак. Саме тому напій може мати інший вигляд та навіть смак.

Під час першого кип’ятіння з води виходять розчинені гази, передусім кисень і частково вуглекислий газ. Саме вони формують смак. Коли воду кип’ятять вдруге, цих газів стає ще менше. У результаті напій здається більш "плоским". Це особливо помітно в чаї або каві – аромат розкривається гірше.

Не варто кипʼятити воду багато разів / Фото Pixabay

Є ще один момент – концентрація мінералів. Під час кипіння частина води випаровується, а солі та мінерали залишаються. Якщо процес повторюється кілька разів, їх концентрація трохи зростає. Через це смак може ставати жорсткішим, іноді з легким металевим відтінком.

Зберіть соуси та поїжте нормально! У матеріалах рубрики Смачно 24 знаходьте 5 клікабельних баночок соусу для пікніка і беріть участь у розіграші подарунків. А 6 травня можна забрати головний приз – мультипіч Tefal.

Окремо варто згадати колір. Чай, заварений на свіжій воді, зазвичай виглядає чистим і прозорим. Якщо ж вода кип’ятилася кілька разів, напій може мати більш тьмяний або навіть трохи мутнуватий відтінок. Це пов’язано з тим, як мінерали взаємодіють із чайними речовинами під час заварювання.

Скільки разів можна кип’ятити воду без втрати якості?

Один раз – оптимально, якщо важливий смак. Саме така вода краще передає аромат і не зіпсує напій, пише The Conversation. Друге кип’ятіння вже дає невелику зміну. Вона не критична, але якщо порівняти два напої поруч – різницю відчує навіть людина без спеціального досвіду.

Коли воду кип’ятять багато разів поспіль, зміни накопичуються. І тоді чай або кава вже не виглядають і не смакують так, як очікуєш. Саме тому варто використовувати просте правило – налийте свіжу воду, закип’ятіть і одразу використайте.

Як приготувати справжній англійський чай?

Чай здається простим напоєм, але насправді тут є свої правила. Достатньо один раз побачити правильний спосіб заварювання, щоб більше не повертатися до старих звичок.

Протягом шести років я жив із сусідом по кімнаті з Англії. Якось він напівжартома сказав, що я зовсім не вмію правильно заварювати чай. Він вирішив показати, як це робиться, і, як виявилося, мав рацію – з того часу я готую чай лише так.



Розсипний чай завжди буде смачнішим. У Британії звичайний пакетик із супермаркету дає значно міцніший напій. Він додав, що найближчим на смак варіантом є суміші з позначкою "Англійський сніданок",

– поділився своїми знаннями Little Bee.

Що додати у чай?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 1 пакетик чорного англійського чаю;

– окріп;

– 1 чайна ложка молока;

– 1 чайна ложка цукру.

Приготування:

Воду доведіть саме до кипіння, а не просто добре нагрійте. Чашку або чайник перед заварюванням бажано прогріти: для цього обдайте їх гарячою водою. Покладіть чайний пакетик у теплу чашку й залийте окропом. Важливо додавати воду до чаю, а не класти пакетик у вже налиту воду, щоб чай нормально заварився. Накрийте чашку або чайник і залиште щонайменше на 2 хвилини. Якщо любите міцніший чай, потримайте довше. Пакетик не потрібно постійно вмочати чи рухати – просто дайте напою настоятися. Після заварювання додайте молоко та цукор до смаку.

Можливо ви не знали цього про випічку

Пляцок і торт часто плутають, хоча різниця між ними відчутна вже з першого шматка. Один – це багатошаровий десерт з кремом. Інший вирізняється щільною текстурою та насиченим смаком домашньої випічки.

Є проста підказка, яка допоможе не помилитися навіть без рецепта. Вона стосується не інгредієнтів, а того, як виглядає і подається десерт – і після цього питання "це торт чи пляцок?" зникає само собою.