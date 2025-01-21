Скрамбл за 10 хвилин: простий та швидкий американський сніданок

Яєчня або омлет – стандартний вибір для сніданку, але коли хочеться чогось новенького можна приготувати ще скрамбл. Це смачна і повітряна страва, яка порадує вас і вашу родину за сніданком.

Готується яєчний скрамбл дуже просто і швидко, достатньо зазирнути в рецепт і приготувати все крок за кроком. Рецептом скрамблу ділиться 24 Канал з посиланням на ОГО.

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Скрамбл – рецепт

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– сіль, перець – до свого смаку;

– 1 помідор – за бажанням.

Приготування:

У мисці розбийте яйця та збийте їх до однорідної консистенції. Додайте сіль і перець на смак, ретельно перемішайте.

Розігрійте сковорідку та змастіть її невеликою кількістю олії.

Вилийте яйця на гарячу сковорідку. Якщо використовуєте помідор, викладіть шматочки зверху.

Коли яйця почнуть згущуватися, перемішуйте їх або обережно формуйте скрамбл виделкою до готовності.

Подайте страву одразу – вона чудово смакує гарячою.

Смачного!

А ви знаєте: який інгредієнт додати в яєчню, щоб зробити її "пишною".