Найсмачніший салат без майонезу: такого поєданння інгредієнтів ви ще не пробували

Салати можуть бути не лише зірками святкового столу, а й допоможуть урізноманітнити буденність. А цей точно стане одним з ваших улюблених перекусів.

Колись цей салат був відомим, і настав час повернути йому популярність. Це той випадок, коли усі інгредієнти поєданні ідеально, а ще – в ньому немає ні грама майонезу. 24 Канал пропонує відтворити його за рецептом порталу "Школа життя".

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Рецепт салату "Шахтарський"

Час : 25 хвилин + настоювання

: 25 хвилин + настоювання Порцій: 2

Інгредієнти:

– 150 грамів вареної яловичини;

– 75 грамів цибулі;

– 100 грамів солоних огірків;

– 50 мілілітрів олії;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– 1 лавровий листок;

– сіль, перець, коріандр до смаку.

Приготування:

Відварену яловичину наріжте тонкою соломкою. Цибулю подрібніть так само й обдайте окропом, щоб зменшити гіркоту, потім додайте до м’яса. Солоні огірки також поріжте соломкою й перемішайте з іншими інгредієнтами в мисці. Для заправки розігрійте олію в сотейнику або глибокій сковороді, додайте подрібнений часник, лавровий лист, перець та коріандр. Прогрійте кілька хвилин, щоб олія ввібрала аромат спецій, після чого процідіть її. Заправте м’ясну суміш ароматною олією, добре перемішайте, дайте охолонути, накрийте плівкою й залиште в холодильнику на ніч для маринування.

Смачного!

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