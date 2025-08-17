З бабусиного зошита: автентичні рецепти неймовірних солодощів
- Десерти за автентичними рецептами завжди мають неповторний смак.
- Вони потребують найпростіших інгредієнтів та ідеально доповнюють атмосферу домашнього затишку.
Родинні рецепти – це пам'ять поколінь. Вони перевірені часом, тому такі смачні. Їх обов'язково слід приготувати на свято чи просто для душі.
Старий бабусин зошит – це особливі переписи, які передаються з покоління у покоління. Його сторінки вигоріли, але він чудовий спогад про дитинство та традиції. Редакторка 24 Каналу поділилася рецептами, за якими готувала ще її бабуся.
Не пропустіть Вихідними треба насолоджуватися: торт "Три склянки" – просто змішати і в духовку
Торт "Милій мамі"
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
тісто:
– 2 склянки цукру;
– 6 яєць;
– 3 столові ложки какао;
– 2 склянки пшеничного борошна;
– 1 склянка горіхів;
– 1 склянка родзинок;
– 1 чайна ложка соди.
крем:
– 350 грамів вершкового масла;
– 7 столових ложок згущеного молока;
– 2 столові ложки апельсинового або лимонного соку;
– 1 столова ложка коньяку або лікеру;
– 12 волоських горіхів.
Приготування:
- Збийте яйця з цукром. Додайте сметану, какао, подрібнені й трішки підсмажені волоських горіхів, розпарених родзинок, соду, погашену в оцті, та борошно.
- Замісіть тісто й спечіть два коржі.
- Для крему збийте вершкове масло протягом 5 хвилин, поступово додаючи згущене молоко.
- Продовжуйте збивати ще 15 хвилин. У готовий крем додайте ароматичні речовини, які нададуть специфічний смак і запах. Для ароматизації використайте трохи соку апельсина чи лимона, коньяк або лікер. Г
- Готовий крем має бути пишним.
- Охолоджені коржі змастіть кремом, верхній шар і боки торта також покрийте, прикрасьте легенько підсмаженими меленими волоськими горіхами.
Торт "Ласунчик"
- Час: 1,5 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм домашнього сиру;
– 150 грамів масла;
– 4 яйця;
– 50 грамів горіхів;
– 50 грамів родзинок;
– 150 грамів цукру;
– 70 грамів печива;
– 30 грамів желатину;
– 1 лимон;
– 20 грамів ванільного цукру;
– панірувальні сухарі – для посипання.
Приготування:
- Протріть сир через сито. Додайте м’яке масло, жовтки, цукор, натерту цедру лимона, родзинки, подрібнене печиво та ванільний цукор.
- Збийте білки у густу піну, додайте у масу та добре перемішайте.
- Замочіть желатин у холодній воді на 40 – 50 хвилин.
- Потім додайте 3 – 4 столові ложки гарячої води і сік лимона, нагрійте до повного розчинення (не доводьте до кипіння).
- Коли желатин почне гуснути, влийте його в сирну масу й добре перемішайте.
- Форму змастіть маслом і присипте сухарями. На дно викладіть шар печива, зверху – сирну масу.
- Залийте верх будь-яким сиропом або глазур’ю. Дайте добре застигнути.
- Витягніть торт із форми, прикрасьте фруктами чи горіхами й подавайте.
Смачний торт можна приготувати навіть з 3 інгредієнтів. Наприклад, улюблений "Наполеон", встояти перед яким не зможе ніхто.