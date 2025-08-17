Родинні рецепти – це пам'ять поколінь. Вони перевірені часом, тому такі смачні. Їх обов'язково слід приготувати на свято чи просто для душі.

Старий бабусин зошит – це особливі переписи, які передаються з покоління у покоління. Його сторінки вигоріли, але він чудовий спогад про дитинство та традиції. Редакторка 24 Каналу поділилася рецептами, за якими готувала ще її бабуся. Не пропустіть Вихідними треба насолоджуватися: торт "Три склянки" – просто змішати і в духовку Торт "Милій мамі" Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6 Інгредієнти:

тісто:

– 2 склянки цукру;

– 6 яєць;

– 3 столові ложки какао;

– 2 склянки пшеничного борошна;

– 1 склянка горіхів;

– 1 склянка родзинок;

– 1 чайна ложка соди.

крем:

– 350 грамів вершкового масла;

– 7 столових ложок згущеного молока;

– 2 столові ложки апельсинового або лимонного соку;

– 1 столова ложка коньяку або лікеру;

– 12 волоських горіхів. Приготування: Збийте яйця з цукром. Додайте сметану, какао, подрібнені й трішки підсмажені волоських горіхів, розпарених родзинок, соду, погашену в оцті, та борошно. Замісіть тісто й спечіть два коржі. Для крему збийте вершкове масло протягом 5 хвилин, поступово додаючи згущене молоко. Продовжуйте збивати ще 15 хвилин. У готовий крем додайте ароматичні речовини, які нададуть специфічний смак і запах. Для ароматизації використайте трохи соку апельсина чи лимона, коньяк або лікер. Г Готовий крем має бути пишним. Охолоджені коржі змастіть кремом, верхній шар і боки торта також покрийте, прикрасьте легенько підсмаженими меленими волоськими горіхами. Торт "Ласунчик" Час: 1,5 години

1,5 години Порцій: 6 Інгредієнти:

– 1 кілограм домашнього сиру;

– 150 грамів масла;

– 4 яйця;

– 50 грамів горіхів;

– 50 грамів родзинок;

– 150 грамів цукру;

– 70 грамів печива;

– 30 грамів желатину;

– 1 лимон;

– 20 грамів ванільного цукру;

– панірувальні сухарі – для посипання. Приготування: Протріть сир через сито. Додайте м’яке масло, жовтки, цукор, натерту цедру лимона, родзинки, подрібнене печиво та ванільний цукор. Збийте білки у густу піну, додайте у масу та добре перемішайте. Замочіть желатин у холодній воді на 40 – 50 хвилин. Потім додайте 3 – 4 столові ложки гарячої води і сік лимона, нагрійте до повного розчинення (не доводьте до кипіння). Коли желатин почне гуснути, влийте його в сирну масу й добре перемішайте. Форму змастіть маслом і присипте сухарями. На дно викладіть шар печива, зверху – сирну масу. Залийте верх будь-яким сиропом або глазур’ю. Дайте добре застигнути. Витягніть торт із форми, прикрасьте фруктами чи горіхами й подавайте. Смачний торт можна приготувати навіть з 3 інгредієнтів. Наприклад, улюблений "Наполеон", встояти перед яким не зможе ніхто.