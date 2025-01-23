Вони кращі за звичні: рецепт апетитних смажених пельменів з сиром
Пельмені входять в перелік улюблених страв кожного українця. Однак завжди є можливість покращити їх смак, і смаження – один з них.
Якщо вам хочеться урізноманітнити своє повсякденне меню, смажені пельмені стануть чудовим вибором для цього випадку. Особливо вам сподобається апетитна скоринка, яка надасть страві неперевершених ноток. 24 Канал пропонує поекспериментувати з рецептом порталу food.net.ua.
Читайте також Не треба ваги: скільки борошна в одній ложці – як правильно відміряти
Рецепт смажених пельменів
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 400 грамів пельменів;
– 80 грамів твердого сиру;
– 200 мілілітрів води;
– 20 грамів олії;
– зелень – до смаку;
– сіль – до смаку;
– спеції – до смаку.
Приготування:
Візьміть звичайні заморожені пельмені. Попереднє розморожування не потрібне, будемо готувати їх відразу з морозилки. Виберіть будь-який сир, який вам подобається, головне, щоб він легко натирався на тертці і швидко плавився.
На розігріту сковороду налийте трохи олії і викладіть заморожені пельмені. Обсмажуйте їх 2 – 3 хвилини до появи золотистої скоринки.
Потім влийте в сковороду гарячу воду. Додайте трохи солі і спецій. Накрийте сковороду кришкою і готуйте пельмені на слабкому вогні протягом 10 хвилин, періодично помішуючи.
Під час приготування пельмені збільшаться в розмірі, стануть м'якими і апетитними.
Рясно посипте пельмені натертим сиром. Накрийте кришкою і залиште на вогні ще на кілька хвилин, поки сир повністю не розплавиться.
Смажені пельмені з сиром готові! Прикрасьте їх свіжою зеленню і подавайте до столу.
Смачного!
Риба матиме ресторанний смак: який секрет потрібно знати.