Сніданок у ліжко на День святого Валентина: чим порадувати свою половинку
День святого Валентина є найромантичнішим святом року, що спонукає людей робити все можливе, щоб догодити своїм половинкам. У цей день закохані хочуть створити максимум вражень один для одного.
І один з найромантичніших вчинків – сніданок у ліжко. Вибір страви повинен ґрунтуватися на уподобаннях коханої людини, адже одні люблять солодкі сніданки, інші – солоні. Саме тому 24 Канал пропонує 2 ідеї сніданку на День закоханих.
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Сніданок на День Валентина: солодка та солона ідея
- Сирнички з ягодами
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів сиру кисломолочного;
– 4 жовтки яєчних;
– 1 чайна ложка цукру;
– 2 грами цукру ванільного;
– 4 столові ложки борошна пшеничного;
– олія соняшникова рафінована – до смаку.
Приготування:
- У великій мисці змішайте сир, яйце, цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Перемішуйте до однорідної маси.
- Додайте борошно і ретельно вимішайте тісто. Воно має вийти м'яким і трохи липким, але не дуже рідким. Якщо сир занадто вологий, можна додати ще трохи борошна.
- Руки злегка присипте борошном, візьміть трохи тіста і сформуйте кульку. Обкатайте її в борошні, а потім трохи притисніть кухонним ножем, щоб утворився невеликий коржик.
- Розігрійте сковорідку на середньому вогні та додайте трохи олії або вершкового масла. Обсмажте сирники з обох боків до золотистої скоринки, приблизно по 3 – 4 хвилини на кожен бік.
- Подавайте з улюбленим джемом, медом та ягодами.
Смачного!
- Тост з авокадо та яйцем
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 1 скибка хліба;
– 1/2 авокадо;
– 1 яйце;
– сіль та перець до смаку;
– 1 чайна ложка соку лимона;
– 1 чайна ложка оливкової олії;
– зелень – до смаку.
Додатково:
– 500 грамів води;
– 1 столова ложка оцту 9%.
Приготування:
- Підсушіть шматочок хліба на сухій сковороді або в тостері до золотистого кольору. Збризніть його оливковою олією.
- Розріжте авокадо навпіл, видаліть кісточку та ложкою дістаньте м'якуш. Покладіть його в миску, додайте лимонний сік, сіль, перець та розімніть виделкою до однорідної консистенції.
- У каструлі закип'ятіть воду та додайте трохи оцту. Розбийте яйце в окрему миску. Обережно перелийте його у воду.
- Варіть яйце 2,5 – 3 хвилини, поки білок не стане щільним, а жовток залишиться рідким. Дістаньте яйце шумівкою та викладіть на паперовий рушник, щоб видалити зайву вологу.
- Намастіть тост пастою з авокадо, зверху викладіть яйце пашот. Посипте сіллю, перцем та прикрасьте зеленню.
Смачного!
До слова: ловіть солодку добірку десертів на День Валентина.