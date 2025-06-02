Смачний сніданок – це заряд енергією та гарним настроєм на цілий день. І не треба довго стояти біля плити, все можна зробити швидко та без зусиль.

Хрусткий лаваш з начинкою з яєць та сиру – це той випадок, коли слинки потечуть у всіх. Це ідеальна опція для сніданку, яка не вимагає нічого, окрім найпростіших інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на портал food.net.ua. Читайте також Колись він був популярніший за морозиво: десерт, який підкорює дорослих та дітей Рецепт сніданку з лаваша, яєць та сиру Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 150 грамів лаваша;

– 4 яйця;

– пів болгарського перцю;

– 3 гілочки кропу;

– 3 гілочки кінзи;

– 3 гілочки петрушки;

– 1 столова ложка олії;

– сіль та перець до смаку. Приготування: Нарізаємо болгарський перець невеликими кубиками. Сир натираємо на великій тертці. Зелень ретельно промиваємо, обсушуємо й дрібно подрібнюємо ножем. За бажанням додаємо трохи зеленої цибулі. З лаваша вирізаємо два круги: один має відповідати діаметру сковорідки, інший – бути трохи більшим. Робимо це лише після підготовки овочів і зелені, щоб лаваш не встиг підсохнути. Сковорідку змащуємо олією, викладаємо більший круг лаваша так, щоб утворилися бортики. По черзі вбиваємо яйця прямо на лаваш, намагаючись залишити жовтки цілими. Солимо та перчимо. Присипаємо більшу частину тертого сиру, потім додаємо подрібнену зелень і болгарський перець, залишаючи трохи для прикрашання верху. Накриваємо меншим шматком лаваша, притискаючи краї до нижнього шару. Ставимо сковорідку на середній вогонь, накриваємо кришкою й готуємо близько 5 хвилин. Акуратно перевертаємо на інший бік. Посипаємо залишками сиру, знімаємо з вогню й залишаємо на кілька хвилин під кришкою, щоб сир остаточно розтанув. Готову страву викладаємо на тарілку, посипаємо рештою зелені та перцю. Смачного! Аромат буде на весь район: смачний рецепт молодої картоплі.