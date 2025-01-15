Раз – і вся сім'я сита: смачнющий сніданок з шинки та картоплі

Якщо у вас залишилася варена картопля, ви можете приготувати просто дивовижний сніданок. Він дозволить швидко та без зусиль дати заряд на день для всієї сім'ї.

Коли залишається варена картопля, найчастіше її просто обсмажують та подають з м'ясними стравами. Однак є куди кращий варіант – ситний сніданок родом з Англії. 24 Канал пропонує занотувати корисний рецепт від BBC Food.

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Рецепт ситного сніданку для всієї сім'ї

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів вареної картоплі;

– 1 столова ложка рослинної олії;

– 1 нарізана цибулина;

– 1 нарізаний перець;

– 200 грамів шинки (нарізаємо невеликими шматочками);

– 4 яйця;

– сіль та перець.

Приготування:

Наріжте картоплю невеликими шматочками. Нагрійте олію у великій сковороді з антипригарним покриттям на середньому вогні. Смажте картопляні шматочки приблизно 6 – 8 хвилин, поки вони не почнуть золотитися, періодично помішуючи. Додайте цибулю та перець, обережно обсмажуйте до розм’якшення, при необхідності додавайте трохи більше олії. Додайте шинку і продовжуйте готувати ще 2 -3 хвилини, постійно перемішуючи. Зробіть в суміші чотири заглиблення та розбийте яйце в кожну ямку. Накрийте сковороду кришкою або шматком кухонної фольги і готуйте 5 – 7 хвилин на слабкому або середньому вогні, поки білок не застигне, а жовток залишиться рідким. Перед подачею посоліть та поперчіть до смаку.

Смачного!

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