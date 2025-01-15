Когда остается вареный картофель, чаще всего его просто обжаривают и подают с мясными блюдами. Однако есть куда лучший вариант – сытный завтрак родом из Англии. 24 Канал предлагает записать полезный рецепт от BBC Food.

Читайте также Зачем класть на противень банановую кожуру при запекании мяса: лайфхак для идеального результата

Рецепт сытного завтрака для всей семьи

Время: 30 минут

30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 600 граммов вареного картофеля;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– 1 нарезанная луковица;

– 1 нарезанный перец;

– 200 граммов ветчины (нарезаем небольшими кусочками);

– 4 яйца;

– соль и перец.

Приготовление:

Нарежьте картофель небольшими кусочками. Нагрейте масло в большой сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне. Жарьте картофельные кусочки примерно 6 – 8 минут, пока они не начнут золотиться, периодически помешивая. Добавьте лук и перец, осторожно обжаривайте до размягчения, при необходимости добавляйте немного больше масла. Добавьте ветчину и продолжайте готовить еще 2 -3 минуты, постоянно перемешивая. Сделайте в смеси четыре углубления и разбейте яйцо в каждую ямку. Накройте сковороду крышкой или куском кухонной фольги и готовьте 5 – 7 минут на слабом или среднем огне, пока белок не застынет, а желток останется жидким. Перед подачей посолите и поперчите по вкусу.

Приятного аппетита!

Зимний хит: салат "Снежная гора" – он точно вас удивит.