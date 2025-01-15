Когда остается вареный картофель, чаще всего его просто обжаривают и подают с мясными блюдами. Однако есть куда лучший вариант – сытный завтрак родом из Англии. 24 Канал предлагает записать полезный рецепт от BBC Food.
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Рецепт сытного завтрака для всей семьи
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов вареного картофеля;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 1 нарезанная луковица;
– 1 нарезанный перец;
– 200 граммов ветчины (нарезаем небольшими кусочками);
– 4 яйца;
– соль и перец.
Приготовление:
- Нарежьте картофель небольшими кусочками.
Нагрейте масло в большой сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне. Жарьте картофельные кусочки примерно 6 – 8 минут, пока они не начнут золотиться, периодически помешивая.
Добавьте лук и перец, осторожно обжаривайте до размягчения, при необходимости добавляйте немного больше масла.
Добавьте ветчину и продолжайте готовить еще 2 -3 минуты, постоянно перемешивая.
Сделайте в смеси четыре углубления и разбейте яйцо в каждую ямку. Накройте сковороду крышкой или куском кухонной фольги и готовьте 5 – 7 минут на слабом или среднем огне, пока белок не застынет, а желток останется жидким.
Перед подачей посолите и поперчите по вкусу.
Приятного аппетита!
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