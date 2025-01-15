Коли залишається варена картопля, найчастіше її просто обсмажують та подають з м'ясними стравами. Однак є куди кращий варіант – ситний сніданок родом з Англії. 24 Канал пропонує занотувати корисний рецепт від BBC Food.
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Рецепт ситного сніданку для всієї сім'ї
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів вареної картоплі;
– 1 столова ложка рослинної олії;
– 1 нарізана цибулина;
– 1 нарізаний перець;
– 200 грамів шинки (нарізаємо невеликими шматочками);
– 4 яйця;
– сіль та перець.
Приготування:
- Наріжте картоплю невеликими шматочками.
Нагрійте олію у великій сковороді з антипригарним покриттям на середньому вогні. Смажте картопляні шматочки приблизно 6 – 8 хвилин, поки вони не почнуть золотитися, періодично помішуючи.
Додайте цибулю та перець, обережно обсмажуйте до розм’якшення, при необхідності додавайте трохи більше олії.
Додайте шинку і продовжуйте готувати ще 2 -3 хвилини, постійно перемішуючи.
Зробіть в суміші чотири заглиблення та розбийте яйце в кожну ямку. Накрийте сковороду кришкою або шматком кухонної фольги і готуйте 5 – 7 хвилин на слабкому або середньому вогні, поки білок не застигне, а жовток залишиться рідким.
Перед подачею посоліть та поперчіть до смаку.
Смачного!
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