Достатньо буквально кількох крапель: як знамениті шефи додають котлетам соковитості

Вправні шефи готують котлети таким чином, що сік з них буквально скрапує. Виявляється, що досягнути цього ефекту на своїй кухні легко може кожен.

Котлетки повинні бути ніжними та соковитими, однак далеко не завжди вдається досягнути цього результату. Втім, з цим секретом з найкращих кухонь світу вас ця проблема більше не турбуватиме, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Як надати котлетам соковитості

Увесь секрет полягає в невеликій кількості фруктового соку, який потрібно додати у фарш. Яблучний, лимонний, апельсиновий – ви можете обрати смак на власний розсуд.

Улюблені котлетки будуть дуже соковитими / Фото Freepik

Кислота соку розщепить волокна, а цукор при смаженні карамелізується, сприяючи утворенню апетитної скоринки. На 500 грамів фаршу достатньо 1 столової ложки соку. Вимішуємо і залишаємо на 15 хвилин.

Шефи також радять після смаження не тільки викладати котлети на паперові рушники, а й накривати фольгою. Таким чином вдасться не тільки позбутися зайвого жиру, а й зберегти сік.

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