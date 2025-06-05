Її люблять не тільки діти: смачнюща солодка намазка на хліб за 5 хвилин

За лічені хвилини на вашому столі може стояти чудовий сніданок, причому варіанти виходять далеко за межі традиційної яєчні та бутербродів. Для тих, хто хоче додати трохи солодкого до своєї ранкової рутини, існує безліч смачних ідей.

І тут вихід солодкої сирної намазки, яка готується швидко, а смакує нереально. Рецептом намазки ділиться 24 Канал з посиланням на ua.новини. Читайте також Дуже легко готується, а результат неймовірний: простий рецепт полуничного штруделя Солодка сирна намазка Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 200 грамів вершкового сиру;

– 50 грамів стиглого манго;

– 1 чайна ложка меду. Приготування: Манго поріжте дрібно ножем. В блендері змішайте його разом з вершковим сиром. Доведіть до бажаної консистенції.

Для солодкого присмаку додайте мед.

А тепер зробіть тост з білого хліба. Намастіть на нього пасту з манго і насолоджуйтеся. Смачного! Теж приготуйте: класичний рецепт бельгійських вафель.