Якщо сирники та запіканка вже приїлись: смачна ідея з кисломолочним сиром

Кисломолочний сир – універсальний інгредієнт, який часто можна зустріти в сирниках, запіканках, а також у поєднанні зі сметаною та цукром. Однак, кулінарні ентузіасти можуть урізноманітнити свої меню, приготувавши сирні вафлі.

Вони помірно солодкі та ситні – ідеальний варіант на сніданок чи перекус. Рецептом вафель з кисломолочного сиру ділиться 24 Канал з посиланням на Daily News. Читайте також "Спартак": найвдаліший рецепт улюбленого з дитинства торта Сирні вафлі Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 5 Інгредієнти:

– 250 грамів сиру;

– 2 яйця;

– 40 грамів цукру;

– 20 грамів вершкового масла;

– 45 грамів пшеничного борошна;

– 1,5 чайної ложки без гірки розпушувача;

– 1 чайної ложки лимонного соку;

– 10 грамів маку;

– дрібка солі;

– лимонна цедра – на смак. Приготування: Яйця змішайте з цукром та збийте до утворення пишної піни. В отриману масу додайте розтоплене вершкове масло.

Сир перетріть через сито або перебийте блендером. Додайте в яєчну суміш. Сюди ж просіяне борошно та розпушувач, перемішайте.

Додайте лимонний сік і мак за бажанням. Вимішайте до утворення однорідної маси.

Після цього трохи змастіть вафельницю олією і починайте випікання. На одну порцію у вафельницю накладайте по 2 столові ложки тіста та випікайте близько 5 – 7 хвилин.

Готові сирні вафлі прикрасьте ягодами, фруктами та джемами на ваш смак. Смачного! Теж приготуйте: торт "Наполеон" за 30 хвилин.