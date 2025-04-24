Якщо сирники та запіканка вже приїлись: смачна ідея з кисломолочним сиром
Кисломолочний сир – універсальний інгредієнт, який часто можна зустріти в сирниках, запіканках, а також у поєднанні зі сметаною та цукром. Однак, кулінарні ентузіасти можуть урізноманітнити свої меню, приготувавши сирні вафлі.
Вони помірно солодкі та ситні – ідеальний варіант на сніданок чи перекус. Рецептом вафель з кисломолочного сиру ділиться 24 Канал з посиланням на Daily News.
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Сирні вафлі
- Час: 40 хвилин
- Порції: 5
Інгредієнти:
– 250 грамів сиру;
– 2 яйця;
– 40 грамів цукру;
– 20 грамів вершкового масла;
– 45 грамів пшеничного борошна;
– 1,5 чайної ложки без гірки розпушувача;
– 1 чайної ложки лимонного соку;
– 10 грамів маку;
– дрібка солі;
– лимонна цедра – на смак.
Приготування:
- Яйця змішайте з цукром та збийте до утворення пишної піни. В отриману масу додайте розтоплене вершкове масло.
- Сир перетріть через сито або перебийте блендером. Додайте в яєчну суміш. Сюди ж просіяне борошно та розпушувач, перемішайте.
- Додайте лимонний сік і мак за бажанням. Вимішайте до утворення однорідної маси.
- Після цього трохи змастіть вафельницю олією і починайте випікання. На одну порцію у вафельницю накладайте по 2 столові ложки тіста та випікайте близько 5 – 7 хвилин.
- Готові сирні вафлі прикрасьте ягодами, фруктами та джемами на ваш смак.
Смачного!
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